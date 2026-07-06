Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü olarak adlandırılan 55 kilometrelik bağlantı yolu, güzergahının bir bölümünde denizin altına inşa edilen 6,7 kilometrelik batırma tünelle devam ediyor. Bu mühendislik tercihi, yoğun deniz ticareti rotasında dev tankerlerin geçişini engellememek ve bölgedeki havalimanlarının uçuş güvenliği yükseklik sınırlarına uymak amacıyla hayata geçirildi.

DEVASA YAPI DENİZİN ALTINDA NASIL KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR?

Köprünün aniden okyanusta bittiği izlenimini veren sistem, araçları doğrudan su altından geçirerek deniz yüzeyini tamamen gemi trafiğine bırakıyor. İnci Nehri Deltası'ndaki bu kritik karayolu geçişini sağlamak amacıyla, tünelin iki ucuna denizde yapay adalar inşa edildi. Bu yapay adalar, su üstündeki viyadüklerden gelen araçların kesintisiz bir şekilde denizin altındaki tünele giriş ve çıkış yapmasını sağlayan birer kapı işlevi görüyor.

45 METRE DERİNLİKTEKİ SU ALTI TÜNELİ NASIL İNŞA EDİLDİ?

Uluslararası Tünelcilik ve Yer Altı Mekanları Birliği verilerine göre, 6,7 kilometrelik su altı geçidi her biri yaklaşık 180 metre uzunluğunda olan 33 dev batırma bloktan oluşuyor. Ağırlıkları 80 bin tona kadar ulaşan bu devasa beton modüller, deniz seviyesinin 45 metre altına büyük bir hassasiyetle indirilerek birbirine hizalandı. Deniz tabanındaki sert ve yumuşak zemin farklılıklarına karşı geliştirilen özel temel yapısı, dalgaların ve akıntıların oluşturduğu yükü dengeli bir şekilde dağıtarak yapının sızdırmazlığını ve güvenliğini koruyor.