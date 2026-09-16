Brezilya’da geniş çaplı bir polis takibinden kaçmak için peruk takıp kadın kılığına giren ve kucağında iki yaşında bir çocukla dolaşan 33 yaşındaki Jorlan Alves da Silva, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hakkında ağırlaştırılmış cinayet suçlarından çıkarılmış beş ayrı tutuklama kararı bulunan şüpheli, 48 saat süren takibin ardından federal otoyolda gözaltına alındı. Kadın kıyafetleri giymesine ve ojeli tırnaklarına rağmen göğsündeki belirgin dövmesi sayesinde teşhis edilen zanlının, gözaltına alındıktan sonra polise soğukkanlılıkla tam 80 cinayet işlediğini itiraf ettiği bildirildi.

ÇOCUKLA HERHANGİ BİR BAĞI ÇIKMADI

Paraiba eyaletine bağlı Mulungu belediyesi yakınlarında yakalanan Alves da Silva'nın, yakalandığı sırada kucağında tuttuğu iki yaşındaki çocukla hiçbir akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı.

Sağlık durumu iyi olan çocuğun zanlının yanına nasıl geldiği yetkililerce incelemeye alınırken, polisin ilk etapta 16 cinayetle ilişkilendirdiği şüphelinin verdiği ifade, soruşturmanın seyrini derinleştirdi.

İlk cinayetini henüz 13 yaşındayken işlediğini öne süren zanlının, Mayıs ayında cezaevinden tahliye olduktan sonraki sadece üç aylık süre içinde iki dükkan sahibinin ve ceset yerini gösterdiği genç bir kadının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi katlettiği değerlendiriliyor.

Emniyet birimleri, şüphelinin geçmişe dönük tüm faili meçhul dosyalarını ve iddia ettiği kurbanların kimliklerini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme sürdürüyor.