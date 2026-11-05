CHP Hatay eski Milletvekili Serkan Topal, 80 gün önce tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu. Topal hakkında henüz iddianame hazırlanıp dava açılmadı. Topal’ın neden tutuklandığı, dosyasındaki ‘gizlilik’ kararı nedeniyle bilinmiyor.

YENİ Parti lideri Özgür Özel, önceki gün grup toplantısında, “Bu sıralarda oturmuş bir milletvekilinin, geçen dönem milletvekili. Kurultayda karşımızda yer almış, belediye başkanı olmak istemiş, yapmamışız, iyice mesafelenmiş” dedi ve devam etti:

10 YIL ÖNCESİ

“Bu milletvekilini geçmişe bakıp alıyorlar, sorguluyorlar ve 10 soru soruyorlar, sekizi Özgür Özel. 10 yıl öncesine ilişkin soru soruyorlar. İftira istiyorlar.”

Milletvekilinin el yazısıyla yazdığı mektubu gösteren Özel, Sincan 2 Nolu Cezaevi’nden yazılan ve 27’nci Dönem Hatay Milletvekili Serkan Topal’a ait ifadeleri toplantısında okudu.

Topal tutukluluğuna gerekçe olarak, “Tutuklu olmamın tek bir sebebi var; o da Özel ile siyaset yapmam’’ ifadelerini kullandı. Mektubun tamamı sağda.

Kimi tutarlarsa Özgür Özel’e ‘iftira at’ diyorlar

Özgür Özel, Nereye gitse “Başkanım benden seni istediler” denildiğini belirten Özel, “Şimdi kimi tutarlarsa ‘Özgür Özel’e iftira at’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Kurultay sürecinde Özel’i desteklemeyen Topal’ın sergilediği tutum dikkat çekti.

İşte o mektup

ASLA İFTİRA ATMAM

Birileri senaryo yazdı, bizi de figüran sandılar. 100 soruşturma geçirsem de 100 yıl hapis yatsam da tarihe, Özgür Özel’e iftira atan bir kişi olarak geçmeyeceğim. Yol arkadaşına iftira atan, onu satan birisi olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Biz, tarihin ‘mavi gözlü dev’ olarak andığı, ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyen Mustafa Kemal’in devrimci ruhunu, ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye!’ diye haykıran Denizlerin çelik iradesini taşıyoruz.’’

İftiracılara ve kumpasçılara boyun eğmeyeceğim. Hangi iftira atılırsa atılsın, hangi kumpas kurulursa kurulsun bu senaryodaki içeriklerin tamamı yalandır, hedef, sayın Özgür Özel’dir. Hedef, bana sorulan 10 sorunun 8’inin konusu olan sayın Özgür Özel’dir. Takdir, yüce Türk milletinindir’.