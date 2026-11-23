Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçların önlenmesine yönelik sanal devriye çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı içerikler barındıran ve bu faaliyetlerin reklam ve tanıtımında kullanıldığı belirlenen 80 internet sitesi tespit edildi.
MAHKEME KARARIYLA ERİŞİM ENGELİ
Tespit edilen internet siteleri hakkında işlem başlatıldı. Sulh ceza hâkimliğinin kararıyla 80 internet sitesine erişim engeli getirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.