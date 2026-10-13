İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının hizmet verdiği farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kurumlarına başvurdu. İlçede faaliyet gösteren yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemeği tüketen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Aynı firmadan yemek alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması, durumun ciddiye alınmasına neden oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kurumlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi.

İŞÇİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İzmir ve Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yemek üretimi yapan işletmeden gıda numuneleri alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.