Çin'in Chongqing şehrine bağlı Wushan ilçesinde, "Tanrıça" (Goddess) adı verilen ve dünyanın en uzun açık hava dağ yürüyen merdiveni sistemi olarak nitelendirilen yapı kullanıma açıldı. Wu Dağı efsanesinden esinlenerek inşa edilen bu dikey ulaşım ağı, bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısında ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

21 DAKİKADA SÜRÜYOR

Toplam uzunluğu yaklaşık 905 metre olan sistem, 244 metrelik bir kot farkını birbirine bağlıyor. Bu yükseklik farkı, yaklaşık 80 katlı bir gökdelenin yüksekliğine denk geliyor. Kompleks bir mühendislik yapısına sahip olan sistem; 21 yürüyen merdiven, 8 asansör ve 4 yürüyen banttan oluşuyor. En alt noktadan en üst noktaya ulaşım süresi ise yaklaşık 21 dakika olarak ölçülüyor.

ULAŞIM SÜRESİ KISALDI

Projenin tasarım ekibi lideri Huang Wei'nin açıklamalarına göre, inşaat süreci yoğun yeraltı boru hatları ve işlek yollar nedeniyle dört yıl sürdü. Daha önce yoğun saatlerde yaklaşık bir saat süren ulaşım rotası, bu yeni sistemle birlikte önemli ölçüde kısaldı. Kullanıcılar, her bir yolculuk için yaklaşık 3 yuan (yaklaşık 12.000 VND / 15 TL) ücret ödüyor.

TURİZME DE KATKI SAĞLADI

Sistem, sadece ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda Yangtze Nehri ve Üç Boğaz (Three Gorges) doğal güzellik alanını ziyaret eden turistler için bir geçiş noktası olarak da hizmet veriyor. Verilere göre, sadece Ay Yeni Yılı tatili boyunca sistem 450.000 kişiyi ağırladı; günlük ortalama kullanım ise 9.000 kişi civarında seyrediyor. Yapı, bölgedeki teraslı mimari ve dağ sokaklarıyla entegre bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandı.