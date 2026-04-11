1980'li yıllarda çocuk olan neslin satın alma gücünün artmasıyla birlikte, dönemin oyuncaklarına olan talep rekor seviyelere ulaştı. Bitpazarlarında veya internetteki açık artırma sitelerinde satışa sunulan bazı plastik figürler, nadirliklerine göre beş haneli rakamlardan işlem görüyor.

15 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Koleksiyon dünyasında en çok rağbet gören parçaların başında, 1984 ile 1992 yılları arasında üretilen Transformers G1 serisi geliyor. Orijinal ambalajı hiç açılmamış ve eksiksiz bir Transformers figürünün piyasa değeri, modeline bağlı olarak 5 bin ile 10 bin Euro arasında değişiyor. Sınırlı üretim bazı özel edisyonlarda ise bu rakamın 15 bin Euro, yaklaşık 784 bin lira seviyesine çıktığı kaydedildi.

Piyasadaki değer artışı sadece robot figürleriyle sınırlı değil:

Star Wars: Kenner tarafından üretilen AFA 90 sertifikalı bir Luke Skywalker figürü 161 bin 458 dolara, nadir bir Boba Fett prototipi ise yaklaşık 525 bin dolara alıcı bularak rekor kırdı. Birinci nesil bir Game Boy konsolu, orijinal mühürlü kutusunda olması durumunda 3 bin Euro civarında değer görüyor.

SERVET DEĞERİNE ULAŞMASI İÇİN BU KRİTERLERİ TAŞIMASI GEREKİYOR

Uzmanlara göre bir oyuncağın servet değerine ulaşması için "kusursuz" durumda olması gerekiyor. Plastik polimerlerin sararmamış olması, ambalaj kartonunun güneş ışığından zarar görmemesi ve köşelerin yıpranmaması fiyatı doğrudan etkiliyor. Koleksiyoncular; hiç yapıştırılmamış çıkartmalar, orijinal katında duran kılavuzlar ve şeffaflığını koruyan plastik korumalar (blister) için yüksek meblağlar ödüyor. Action Figure Authority (AFA) gibi bağımsız kuruluşlar, bu parçaları 100 üzerinden puanlayarak resmi değerini tescil ediyor.

UZMANLARDAN AÇMAYIN UYARISI GELDİ

Eski bir oyuncağın değerini koruması için sahiplerinin dikkat etmesi gereken kritik noktalar bulunuyor. Uzmanlar, potansiyel bir değerli parçaya rastlandığında şu hatalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı: Karton ambalajı nemli bezle silmemek, fiyat etiketlerini sökmemek, içindeki durumu kontrol etmek amacıyla ambalajı kesinlikle açmamak.

Bir oyuncağın ambalajının açılmasının, piyasa değerini %50 ile %80 oranında düşürdüğü belirtiliyor. Değer tespiti için ürünün altındaki marka, üretim yılı ve ülke bilgileriyle eBay veya Catawiki gibi platformlardaki "tamamlanmış satışlar" üzerinden kıyaslama yapılması öneriliyor.