Bir dönemin efsanevi bilgisayar markası Commodore, teknoloji dünyasında bomba etkisi yaratacak bir geri dönüşe imza attı. Uzun süredir merakla beklenen ipuçlarının ardından şirket, ilk mobil telefonu “Callback 8020” modelini resmi olarak duyurdu.

Klasik kapaklı tasarımıyla dikkat çeken bu cihaz, günümüzün parlak ve dikkat dağıtıcı ekran dünyasına meydan okuyarak kullanıcılara daha sade, rafine ve "internetsiz" bir dijital yaşam vaat ediyor.

CEO’NUN BAĞIMLILIĞI DİJİTAL GEÇMİŞE DÖNÜŞÜ GETİRDİ

Commodore CEO’su ve Başkanı Peri Fractic, cihazın arkasındaki felsefeyi oldukça samimi bir hikayeyle özetliyor. Kendi telefon bağımlılığıyla mücadele ederken Android tabanlı bir kapaklı telefon kullanmaya başlayan Fractic, modern kullanıcıların aslında neye ihtiyaç duyduğunu fark etmiş.

Callback 8020, tam olarak bu fikirden yola çıkarak "akıllı telefon ile klasik telefon arasındaki o ideal dengeyi" kurmak amacıyla geliştirildi.

Callback 8020’nin en radikal özelliği, modern dünyanın dijital gürültüsünü engellemesi. Cihaz, Linux tabanlı Sailfish OS üzerine inşa edilmiş özel bir işletim sistemiyle çalışıyor.

Android uygulamalarıyla uyumluluğu bulunsa da web tarayıcıları, sosyal medya platformları ve e-posta istemcilerinin yüklenmesi yazılım seviyesinde tamamen engellenmiş durumda. Kullanıcılar APK dosyalarıyla manuel yüklemeler deneyebilecek olsa da cihazın temel amacı, kullanıcının dikkatini dağıtacak unsurları hayatından tamamen çıkarmak.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Nostaljik tasarımı sizi yanıltmasın; Callback 8020 modern bağlantı teknolojilerinden ödün vermiyor. Cihazın teknik anatomisi şu şekilde:

Ekran: 3.25 inç, 480 x 640 piksel çözünürlük, dokunmatik IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G81

Bellek (RAM): 4 GB

Depolama: 64 GB (Kutudan çıkan 32 GB microSD kart ile artırılabilir)

Arka Kamera: 48 MP Sony sensör (Flaş destekli)

Ön Kamera: Mevcut (Selfie kamerası)

Batarya: Değiştirilebilir / Çıkarılabilir yapı

Bağlantı: LTE (4G), Wi-Fi, Bluetooth, GPS

İşletim Sistemi: Sailfish OS (Linux tabanlı özel sürüm)

Girişler: 3.5 mm kulaklık jakı, FM Radyo

Telefon kapalıyken dış kısımdaki küçük yardımcı ekran üzerinden saat ve pil durumu takip edilebiliyor. Gelen bildirimler ise nostaljik ve şık bir renkli LED sistemi ile kullanıcılara bildiriliyor. Kapak açıldığında ise kullanıcıları T9 klavye ve dokunmatik ekran karşılıyor.

OYUNCULAR İÇİN ÖZEL SÜRPRİZLER YAPACAKLAR

Commodore, bu cihazı sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda nostaljik bir eğlence istasyonu olarak konumlandırıyor:

Müzik Tutkunlarına Özel (Audiophile): Cihazda ESS ve Cirrus Logic ses çipleri yer alıyor. Yüksek kaliteli DAC, HD ses ve kayıpsız (lossless) müzik desteği sunan telefon, kutusundan özel kablolu kulak içi kulaklıklarla çıkıyor. Ayrıca Commodore’un efsanevi SID ses çiplerinden ilham alan zil sesleri ve dahili FM radyo da telefonda hazır bulunuyor.

C64 Oyunları İçinde Geliyor: Telefonun içinde efsanevi Snake oyununun yanı sıra, Commodore 64 döneminin bazı klasik oyunları ön yüklü olarak geliyor.

RENK SEÇENEKLERİ VE FİYATI BELLİ OLDU

Commodore Callback 8020, markanın geçmişine selam duran 5 farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak:

-ProtoPET White

-SX Silver

-BASIC Beige

-Starlight Edition

-Founders Edition (Altın Renkli)

Cihazın başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı. Ancak şimdiden bekleme listesine kayıt yaptıran teknoloji severler 50 dolarlık indirimden faydalanabilecek. Merakla beklenen telefonun ön sipariş süreci 30 Haziran itibarıyla başlayacak.