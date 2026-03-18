Gıda fiyatlarındaki yükseliş, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklavaya ulaşımı zorlaştırdı. Tüketiciler, artan maliyetler karşısında evde hazırlanabilen daha ekonomik ve az malzemeli tarifleri araştırmaya başladı.

Piyasa verilerine göre geleneksel tatlı fiyatlarındaki artış, fındıklı rulo tatlısı gibi bütçe dostu seçeneklere olan talebi artırdı. Temel malzemelerle hazırlanan bu alternatif, hazırlık süresinin kısalığı ve düşük bütçeli olması nedeniyle geniş kitlelerce tercih edildi.

BAKLAVADAN DAHA UCUZ

Fındıklı rulo tatlısı, baklavaya kıyasla daha az malzeme ve işçilik gerektirmesiyle dikkat çekti. Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve irmik gibi her mutfakta bulunan temel bileşenlerle hazırlanan tatlı, ekonomik bir çözüm sundu.

Yoğun iş temposunda çalışanlar için hazırlık süresinin kısalığı büyük bir avantaj sağladı. Hamurun açılıp fındıkla rulo yapılmasıyla kısa sürede fırına verilmeye hazır hale gelen bu lezzet, bayram hazırlıkları için ilk sıraya yerleşti.

FINDIKLI RULO TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Ekonomik bayram tatlısı için kullanılan malzemeler şu şekilde sıralandı:

Hamur için: 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım su bardağı irmik, kabartma tozu, vanilya ve yaklaşık 3 su bardağı un.

İç ve Üst Malzeme: 1 kase ince çekilmiş fındık.

Şerbet için: 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, 4-5 damla limon suyu.

ADIM ADIM EKONOMİK TATLI YAPIMI

Öncelikle şeker ve su kaynatılarak şerbet hazırlandı; kaynamaya başlayınca limon suyu eklenip 5 dakika sonra soğumaya bırakıldı. Hamur için un hariç tüm malzemeler karıştırıldı, ardından un kontrollü eklenerek yumuşak bir doku elde edildi.

Yağlı kağıt arasında kare şeklinde açılan hamurun üzerine fındıklar yayıldı ve hafifçe bastırıldı. Şeritler halinde kesilen hamurlar rulo yapılarak 180 derece fırında kızarana kadar pişirildi. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuk şerbet gezdirilerek servis süreci tamamlandı.