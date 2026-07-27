Boş zamanlarını denizde geçirmeyi seven Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyuncunun, yakın dostu Halit Yukay'ın hayatını kaybetmesinin ardından satışa çıkardığı 80 milyon TL değerindeki teknesini uzun süredir kullanmadığı ve marinada bağlı tuttuğu öğrenildi.

TEKNESİ KEYİF ALANIYDI

Ufuk Özcan'ın haberine göre; Deniz tutkusu ile tanınan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır teknesiyle Ege ve Marmara'nın koylarında vakit geçiriyordu. Özel yapım teknesi, oyuncu için yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda keyifli anılar biriktirdiği özel bir yaşam alanıydı.

ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİĞİ İÇİN SATIŞA ÇIKARDI

Ancak yakın dostu Halit Yukay'ın geçtiğimiz aylarda yaşadığı deniz kazasında hayatını kaybetmesi, Tatlıtuğ'u derinden etkiledi. Bu acı olayın ardından oyuncunun 80 milyon TL değer biçilen teknesini satışa çıkardığı öğrenildi.

TEKNESİ HALA BİR ALICI BULAMADI

Aradan geçen zamana rağmen tekneye henüz bir alıcı bulunamadığı belirtildi. Hatıralarla dolu olduğu ifade edilen teknesini kullanmayan Tatlıtuğ'un, denize açılmak istediğinde arkadaşlarının teknelerini tercih ettiği ya da kendisine ait küçük botla kısa turlar yaptığı öne sürüldü.

TEKNE MARİNAYA BAĞLI, KENDİSİ BOT KULLANIYOR

Kıvanç Tatlıtuğ'un büyük teknesinin halen marinada bağlı olduğu öğrenilirken, yaşananların ardından teknenin oyuncu için eski anlamını kaybettiği yorumları yapıldı. Bazı eşyaların zaman içinde anılarla birlikte farklı anlamlar taşıdığı, Tatlıtuğ'un teknesinin de yaşadığı kayıp sonrası böyle bir yere sahip olduğu belirtildi.