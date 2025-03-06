Yılbaşında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi sonrası sigara fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Son olarak mart ayında JTI ve Esse gruplarına gelen zamlarla birlikte sigara fiyatları 90 TL'ye kadar ulaştı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl ise yaptığı hesaplamayla bir paket sigaranın büyük kısmının vergiye gittiğini ortaya koydu.

SİGARA FİYATLARINA MART ZAMMI

Ocak ayında gerçekleşen ÖTV artışının ardından sigara fiyatları mart ayında bir kez daha değişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mart ayında JTI grubu sigaralarına paket başına 8 TL zam geldiğini duyurdu. Yeni fiyatlarla birlikte JTI grubunun en pahalı sigarası 91 TL'yi bulurken, en uygun fiyatlı sigara ise 75 TL olarak raflarda yerini aldı.

JTI grubunun ardından Esse grubu sigaralarına da zam geldi. Esse'nin en düşük fiyatlı sigarası 70 TL'ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 90 TL'ye yükseldi. Öte yandan Captain Black grubu ise mart ayında fiyatlarına zam yapmama kararı aldı.

VERGİ YÜKÜ NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki artış devam ederken, vergi uzmanı Ozan Bingöl, tüketicinin cebinden çıkan paranın ne kadarının vergiye gittiğini açıkladı. Bingöl’ün hesaplamalarına göre 80 TL’ye satılan bir paket sigaranın yüzde 80,66’sı vergiden oluşuyor. Yani tüketicinin ödediği 80 TL’nin 64 lira 52 kuruşu ÖTV ve KDV olarak devlete gidiyor.

Bingöl ayrıca, 20 dal sigaradan 16 dalının tamamen vergiye gittiğini belirterek, üretici, dağıtıcı ve bayi payının yalnızca yüzde 19,35 olduğunu ifade etti. Ortalama 80 TL’lik bir sigaranın vergisiz fiyatı ise sadece 15,8 TL.

GEÇEN YIL NASILDI?

Bingöl, geçtiğimiz yılın vergi oranlarını da hatırlatarak 5 Nisan 2024’te yaptığı hesaplamada 60 TL'ye satılan bir paket sigaranın yaklaşık 48 TL’sinin vergiye gittiğini belirtmişti. Bu da yüzde 80'lik bir vergi oranına işaret ediyordu. 2025 itibarıyla sigara fiyatlarının daha da artmasıyla birlikte vergi yükü de katlanarak büyümüş oldu.