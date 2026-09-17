McCracken County bölgesindeki 3074 numaralı eyalet yolunda yapılan uygulama yıllarca takip edildi. Mühendisler belirli aralıklarla yolun yük altındaki dayanıklılığını, yüzeyde oluşan bozulmaları ve kül kullanılan temel tabakasının durumunu inceledi. Yıllar sonra elde edilen sonuçlar, doğru karışımla hazırlanan bölümün bazı ölçümlerde geleneksel yol kesimlerinden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

80 TON KÜL YOLUN ALTINA YERLEŞTİRİLDİ

Çalışma başlamadan önce santralden çıkan ince kül atığı laboratuvarda farklı malzemelerle karıştırılarak dayanıklılık testlerinden geçirildi. Denemelerin ardından külün kireç ve kırılmış taşla belirli oranlarda bir araya getirildiği karışım yol üzerinde kullanılmak üzere seçildi.

Hazırlanan malzeme yaklaşık 20 santimetre kalınlığında yolun temel tabakasına serildi ve üzeri normal yol kaplamasıyla tamamlandı. Böylece kömür yakıldıktan sonra geriye kalan yaklaşık 80 ton santral atığı, depolama alanına gönderilmek yerine yolun yapısında değerlendirilmiş oldu.

Mühendisler yol trafiğe açıldıktan sonra da bölümü takip etmeyi sürdürdü. Araçların oluşturduğu yükün ne kadar çökme ve deformasyona yol açtığı ölçülürken, yolun içinden alınan örneklerle temel tabakasının zaman içerisindeki durumu da incelendi.

YILLAR SONRA SONUÇLARI KARŞILAŞTIRDILAR

Yapılan ayrıntılı kontrollerde, kül ve kireç kullanılan deneysel bölümde ciddi bir bozulmaya rastlanmadı. Araç tekerleklerinin oluşturduğu izlerin bazı geleneksel yol kesimlerine göre daha az olduğu ve temel tabakasının yük altında dayanıklılığını koruduğu belirlendi.

Ancak aynı çalışma kapsamında denenen bütün karışımlar aynı sonucu vermedi. Santralden çıkan farklı atıkların kullanıldığı iki ayrı bölümde zamanla genleşme ve bozulmalar meydana geldi. Sorunlu kesimler daha sonra kaldırılarak geleneksel yol malzemeleriyle yeniden yapıldı.

Başarılı sonuç alınan bölüm, ince kül atığının kireç ve taşla belirli oranlarda karıştırıldığı kesim oldu. Bu nedenle çalışma, santral külünün doğrudan yola dökülmesinden ziyade uygun şekilde işlenip doğru malzemelerle karıştırıldığında yol yapımında değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Deney aynı zamanda kömür santrallerinden çıkan büyük miktardaki kül atığının farklı alanlarda yeniden kullanılabileceğine ilişkin erken örneklerden biri oldu. Ancak bu tür atıkların içeriğine bağlı olarak çevreye ve yer altı sularına sızabilecek maddelerin bulunabileceği, bu nedenle her uygulamanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.