'Tetrapod' olarak bilinen bu beton bloklar bugün Japonya kıyılarının önemli bir bölümünde bulunuyor. Ülkenin tayfunlar, güçlü dalgalar ve kıyı erozyonuyla mücadele etmesi nedeniyle milyonlarca tetrapod yıllar içinde sahil şeridine yerleştirildi. Bazı araştırmalara göre Japonya'nın yaklaşık 35 bin kilometrelik kıyı şeridinin önemli bir kısmı bu yapılarla korunuyor ve ülke, dünyadaki en yoğun tetrapod kullanımına sahip bölgelerden biri olarak gösteriliyor.

FRANSA'DA GELİŞTİRİLDİ, DÜNYAYA YAYILDI

Tetrapodların hikayesi 1950 yılında Fransa'nın Grenoble kentinde başladı. Mühendisler Pierre Danel ve Paul Anglès d'Auriac, dalgaların doğrudan vurduğu kıyı koruma yapılarının daha dayanıklı hale getirilmesi için yeni bir tasarım geliştirdi. İlk uygulama ise Fas'ın Kazablanka kentindeki bir enerji tesisinde gerçekleştirildi.

Daha sonra sistem birçok ülkeye yayıldı. Fas, Maldivler, Filipinler, Meksika, ABD ve Brezilya gibi ülkeler de kıyılarını korumak için benzer beton bloklardan yararlanmaya başladı. Zamanla tetrapodlardan esinlenen farklı tasarımlar da geliştirildi.

DALGALARIN GÜCÜNÜ EMİYOR

Tetrapodların en önemli özelliği, düz bir duvar gibi dalgaya karşı koymak yerine suyun aralarından geçmesine izin vermesi. Dört kollu yapı sayesinde dalga enerjisinin bir bölümü yön değiştiriyor, bir bölümü ise bloklar arasındaki boşluklarda kayboluyor. Böylece kıyıya ulaşan darbe etkisi önemli ölçüde azalıyor.

Ancak bu sistem yıllardır tartışma konusu da oluyor. Bazı çevre uzmanları ve araştırmacılar, kıyıların yoğun şekilde beton yapılarla kaplanmasının doğal görünümü bozduğunu ve bazı bölgelerde ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini savunuyor. Buna rağmen birçok ülkede tetrapodlar, kıyı erozyonu ve fırtına dalgalarına karşı en yaygın kullanılan savunma yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor.