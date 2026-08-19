Mısır'ın İskenderiye kıyılarında, Akdeniz'in tabanında yer alan ve ağırlıkları 70 ile 80 ton arasında değişen 22 dev taş blok sudan çıkarıldı. Çalışmaları yürüten araştırmacılar, operasyonun Antik Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri kabul edilen İskenderiye Feneri'nin dijital ortamda yeniden inşası amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin (CNRS) Mısır birimi İskenderiye Araştırmaları Merkezi'nden (CEAlex) arkeolog ve mimar Isabelle Hairy'nin bilimsel liderliğinde yürütülen kazılar, Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı gözetiminde yapılıyor. Operasyonun finansmanını son üç yıldır Dassault Systèmes Vakfı, kullanılan duba ve vinç donanımını ise Fransız yapım şirketi GEDEON Programmes üstleniyor.

ANITSAL GİRİŞE İAT MİMARİ PARÇALAR

Sudan çıkarılan buluntular arasında kapı lento ve söveleri, bir eşik, taban blokları ve Hellenistik döneme ait Mısır tarzı kapılı bir pilon yer alıyor. Ekip, bu parçaların fenerin Mısır ve Yunan mimari geleneklerini birleştiren anıtsal girişine ait olduğunu değerlendiriyor.

Çıkarılan bloklar, yüksek hassasiyetli fotogrametri yöntemiyle taranarak üç boyutlu modellere dönüştürülecek ve son on yılda su altında dijitalleştirilen 100'ü aşkın bloğun veri tabanına eklenecek.

30 YILI AŞAN SUALTI ARAŞTIRMALARI

Saha ilk kez 1968 yılında tespit edilmekle birlikte, sistemli çalışmalar 1994 ve 1995 yıllarında arkeolog Jean-Yves Empereur liderliğinde hız kazandı. 1994 yılındaki ilk sayımda deniz tabanında sfenks, dikilitaş, sütun ve granit bloklardan oluşan 3.300'den fazla nesne kaydedildi.

Çalışmalar, Hairy yönetimindeki PHAROS programı kapsamında sürdürülüyor. Tarihçi, nümizmat, arkeolog ve mimarlardan oluşan ekip, MÖ 4. yüzyıldan MS 15. yüzyıla kadar fener hakkında hazırlanmış antik metin ve tasvirleri toplayarak fiziksel kalıntıların eksik kısımlarını tamamlamayı hedefliyor.

Elde edilen veriler, Dassault Systemes Vakfı bünyesindeki gönüllü mühendisler tarafından bilimsel simülasyonlarla işlenerek yapının inşa ve yıkılış süreçleri test ediliyor. Çalışmanın nihai amacının, ziyaretçilerin sanal olarak gezebileceği detaylı bir "dijital ikiz" oluşturmak olduğu aktarıldı.