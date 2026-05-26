ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllık sağlık kontrolü kapsamında Maryland’de bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne gittiği bildirildi. Gelecek ay 80 yaşına girmeye hazırlanan Trump’ın, rutin sağlık taramaları ve genel check-up işlemlerinden geçirileceği belirtildi. Beyaz Saray kaynaklarından yapılan açıklamada, kontrolün planlı olduğu ve düzenli sağlık takipleri kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi. ABD’de başkanların sağlık durumları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Trump’ın sağlık kontrolüne ilişkin sonuçların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

