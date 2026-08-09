Ajda Pekkan, dün akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşurken sosyal medyada da çok konuşulan bir görüntü ortaya çıktı. 80 yaşındaki Süperstar’ın konserlerinden birinde sergilediği dans performansı, izleyenlerin dikkatini çekti ve sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.

AJDA PEKKAN’IN DANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sahne enerjisi ve performansıyla yıllardır adından söz ettiren Ajda Pekkan’ın dans ettiği anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Pekkan’ın yaşına rağmen sergilediği performans, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

HARBIYE’DE 3,5 SAAT SAHNEDE KALDI

Süperstar, Harbiye Açıkhava’daki konserinde yaklaşık 3,5 saat sahnede kaldı. Kariyerinin sevilen şarkılarını canlı seslendiren Pekkan, dansçılarına da eşlik etti.

Konserin açılışını yeni şarkısı “Kalbim Senin” ile yapan sanatçı, çiçek bahçesini andıran sahne kostümleri ve gösterileriyle de dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLER DE KONSERİ İZLEDİ

Ajda Pekkan’ı Harbiye’de dinleyen isimler arasında Nebahat Çehre de yer aldı. Çehre, gece boyunca Pekkan’ın performansını takip ederken moda üzerine yaptığı, “Moda beni takip ediyor. Önemli olan kendine yakışanı giymek” açıklamasıyla da dikkat çekti.