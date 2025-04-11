ALİ MACİT / SÖZCÜ

CHP’nin Ekrem İmamoğlu için başlattığı imza kampanyası devam ediyor. Bu arada kampanya için Trabzon’da 80 yaşındaki bir dedenin de sokak sokak dolaştığı, bu sırada merdivenden düşerek kalçasını kırdığı ortaya çıktı. Cebinden, topladığı imzaların listesi çıkan amcanın öyküsünü, oğlu Mehmet Ali Güzel paylaştı:

KALÇASINI KIRDI

“Bu fotoğraftaki adam, benim babam. Dün telefonum çaldı, arayan babamdı. ‘Oğlum, merdivenden düştüm. Kalça kemiğim kırıldı, hastanedeyim’ dedi. Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşıyor, ben ise Samsun’da. Haberi alır almaz hemen yanına koştum. Hastanede işlemler için kimliği gerekti. Montunu işaret etti, “Cebimde,” dedi. Cüzdanını almak üzere uzandım. O sırada elime bir kâğıt ilişti. Merak edip açtım, baktım. İşte o kâğıt buydu…

CHP’nin başlattığı imza kampanyası için hazırlanmış olduğu form. Babam, tanıdığı herkesi tek tek dolaşarak bu kampanya için imza topluyormuş. 80 yaşında,

Avrupa’dan emekli bir işçi.” “Ülkemizdeki birçok emekliye göre maddi olarak daha iyi durumda ama hâlâ ülkesinin geleceği için çabalıyor, bir yerinden tutmaya devam ediyor. O an anladım ki, babamın bana bırakacağı en büyük miras; ülke idealleri uğruna mücadele etme azmiymiş. İyi ki senin oğlunum baba. Bu arada bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak… Ve eminim ki o listeyi tamamlayıp teslim edecek.”

İMAMOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Bu olayı Silivri 9 ‘nolu cezaevinde öğrenen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, çok duygulandı. İmamoğlu, Mehmet Ali Güzel’e, “Geçmiş olsun yüreğim ve dualarım eli öpülesi babanızla…” mesajını gönderdi.