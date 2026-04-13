''Süperstar” olarak anılan Ajda Pekkan, bu kez sahne performansı öncesi görüntüleriyle gündeme geldi. Kulis hazırlığı sırasında kaydedilen anlar merak uyandırdı.

Konser öncesinde makyaj odasında hazırlanan Pekkan’ın o anları paylaşıldı. Sahne kostümü ve makyajıyla titizlikle hazırlanan sanatçının enerjisi kameralara yansıdı.

Yıllardır sahnedeki disiplinli duruşuyla bilinen Pekkan’ın konser öncesi rutini, hayranlarının ilgisini çekti.

EFSANE HİTLERİNE YER VERDİ

Konserin ilk anından finaline kadar sahneye damga vuran Süperstar, zengin repertuvarıyla izleyiciyi kısa sürede etkisi altına aldı. Ajda Pekkan, “Eğlen Güzelim”, “Yaz Yaz”, “Uykusuz Her Gece”, “Yakar Geçerim” ve “Resim” gibi kariyerinin unutulmaz hitlerini, hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

AJDA PEKKAN VE MANİFEST'TEN DÜET SÜRPRİZİ

Gecenin en dikkat çeken ve akıllarda yer eden anı ise sahnedeki büyük sürpriz oldu. Son dönemin çıkış yakalayan gruplarından Manifest, Süperstar Ajda Pekkan’ın sahnesine konuk olarak “Bambaşka Biri” parçasında düet gerçekleştirdi. İki ismin aynı sahnede buluşmasıyla birlikte Arena’daki heyecan doruğa ulaştı. Manifest’i sahnede gören izleyiciler, şaşkınlıklarını coşkulu çığlıklar ve alkışlarla ifade ederken, ortaya çıkan enerji mekânı adeta titretti. Bu sürprizle birlikte gecenin temposu daha da yükseldi; seyirciler dansları ve tezahüratlarıyla konsere unutulmaz bir atmosfer kattı.