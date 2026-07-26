İzlanda'da volkanik patlamalar, sert iklim koşulları ve yüzyıllar süren aşırı otlatma nedeniyle geniş alanlarda toprak erozyonu yaşanıyordu. Yetkililer de toprağı güçlendirmek ve gelecekte yeniden orman yetiştirebilmek için azot bağlama özelliğine sahip bu bitkiyi ülkeye getirdi. İlk yıllarda başarılı sonuç veren acıbakla, zamanla planlanan alanların dışına taşarak doğal yaşam alanlarını kaplamaya başladı.

YERLİ TÜRLERİN YERİNİ ALIYOR

Uzmanlara göre mor çiçekler görsel olarak etkileyici manzaralar oluştursa da, yoğun şekilde yayıldıkları bölgelerde yerli bitki türlerinin güneş ışığına ve besin kaynaklarına ulaşmasını engelliyor. Ayrıca toprağın kimyasal yapısını değiştirerek yalnızca besin açısından fakir topraklarda yaşayabilen birçok yerel bitkinin zamanla ortadan kaybolmasına neden oluyor. İklim değişikliğiyle birlikte daha uzun büyüme dönemlerinin oluşması da bitkinin yayılmasını hızlandırıyor.

İzlanda Çevre Ajansı bugün Nootka acıbaklasını istilacı türler arasında değerlendiriyor ve özellikle milli parklar ile hassas doğal alanlarda yayılmasını sınırlandırmaya çalışıyor. Bilim insanları, ülkenin birçok bölgesine yayılan bitkinin tamamen yok edilmesinin artık mümkün olmadığını, bu nedenle önceliğin yeni alanlara yayılmasını engellemek olduğunu belirtiyor. Buna rağmen mor çiçeklerle kaplanan geniş araziler, her yaz binlerce turistin ilgisini çekmeye devam ediyor.