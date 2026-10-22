İkinci Dünya Savaşı sırasında Hollanda’dan çalınan ve 80 yıldır izi sürülemeyen İtalyan ressam Giuseppe Vittore Ghislandi’ye ait "Portrait of a Lady" (Bir Hanımefendinin Portresi) adlı tablo, Arjantin'de satışa çıkarılan bir evin internet ilanında tespit edildi. Hollandalı kültürel miras uzmanları ile Arjantin emniyet birimlerinin uluslararası soruşturma başlatmasına yol açan bu gelişme, savaş ganimeti olarak kaybolan tarihi eserin akıbetini yeniden dünya gündemine taşıdı.

TARİHİ ESER İNTERNET İLANINDA NASIL FARK EDİLDİ?

İtalyan barok döneminin önemli temsilcilerinden Ghislandi tarafından yapılan portre, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hollanda'daki asıl sahiplerinden yağmalanarak kayıplara karışmıştı. Aradan geçen 80 yıl boyunca müzelerin ve dedektiflerin arama listelerinde yer alan eser, Arjantin'de emlak sitelerine yüklenen bir konut tanıtımındaki salon fotoğraflarında görüldü. Fotoğraflarda duvarda asılı duran çerçevenin kompozisyonu, fırça teknikleri ve ebatları incelendiğinde tablonun kayıp orijinal eser olduğu belirlendi.

80 YILDIR ARANAN TABLO ŞU AN NEREDE?

İlanın fark edilmesiyle birlikte Hollanda Kültürel Miras Ajansı durumu resmî kanallardan Arjantin makamlarına bildirdi. Yetkililerin adrese ulaşma girişimlerine rağmen, evin satış ilanı yayından kaldırıldı ve tablo henüz fiziksel olarak ele geçirilemedi. Eserin evin sahibinde mi olduğu, ilanın verilmesinden sonra başka bir yere mi nakledildiği yoksa el altından satılmak mı istendiği yönündeki araştırmalar devam ediyor.

Arjantin federal polisi ve sınır güvenliği birimleri, eserin ülke dışına kaçırılmasını engellemek amacıyla havalimanları ve liman kontrollerini sıkılaştırdı. Hollandalı araştırmacılar ise tablonun savaş sonrası Avrupa'dan Güney Amerika'ya nasıl ve hangi ağlar aracılığıyla taşındığını belirlemek için arşiv kayıtlarını inceliyor. Olay, savaş sırasında el konulan sanat eserlerinin izinin on yıllar sonra dijital mecralar üzerinden sürülebileceğini gösteren en somut dosyalardan biri haline geldi.