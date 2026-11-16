Gece gökyüzü, 80 yılda bir tekrarlanan nadir ve görkemli bir doğa olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bilim insanlarının "Alev Yıldızı" olarak adlandırdığı ve T Coronae Borealis (T CrB) koduyla takip ettiği sistemde "felaket niteliğinde" büyük bir nova patlamasının an meselesi olduğu belirtiliyor. En temel teleskoplarla dahi gözlemlenebilmesi beklenen bu patlama gerçekleştiğinde, sistem normal parlaklığının yaklaşık 1000 katına ulaşarak gökyüzünde yepyeni bir ışık kaynağı oluşturacak.

İKİ YILDIZIN KRİTİK ÇEKİŞMESİ PATLAMAYI TETİKLİYOR

Gökyüzündeki sıradan yıldızların aksine T CrB, bir beyaz cüce ile bir kırmızı devden oluşan ikili bir sistem olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 yıllık döngüler halinde beyaz cüce, komşusu olan kırmızı devden sürekli olarak madde koparıyor. Beyaz cücenin yüzeyinde biriken gaz miktarı kritik eşiğe ulaştığında ise dev bir termonükleer reaksiyon, yani nova patlaması meydana geliyor.

SON PATLAMA 1946'DA YAŞANDI, BİR SONRAKİ 2100'DE

Louisiana Eyalet Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü'nden Bradley Schaefer, beyaz cücenin yüzeyindeki gaz birikiminin tetikleyici eşiğe çok yaklaştığını vurgulayarak herkesin bu patlamadan emin olduğunu ifade etti. Sistemin son patlamasını 80 yıl önce, 1946 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatan uzmanlar, Astrofizik Laboratuvarı Şefi Elizabeth Hays’in de belirttiği üzere olayın en geç 2030 yılına kadar yaşanmasını bekliyor. Döngünün yeniden başlaması nedeniyle bu patlama kaçırılırsa, bir sonraki gösteri ancak 2100'lü yıllarda izlenebilecek.

DAKİKALAR İÇİNDE TÜM DÜNYAYA DUYURULACAK

Gaz birikiminin hızı tam olarak ölçülemediği için patlamanın kesin günü verilemese de dünya genelindeki amatör gökbilimciler T CrB'yi her bir iki dakikada bir hassas şekilde takip ediyor. Sistem parlamaya başladığı anda uyarıların dakikalar içinde tüm dünyaya yayılacağı ve gökyüzü meraklılarının bu eşsiz ana tanıklık edebileceği belirtiliyor.