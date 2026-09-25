Fransa’nın Atlantik kıyısındaki Lege-Cap-Ferret’de bulunan Horizon Plajı’nda, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir beton bunker, kıyı erozyonu nedeniyle kum tepesinden kayarak sahile devrildi. Kum tepesinin zirvesindeki dev yapının yan yatması, bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti.

SAVAŞ GÖRMEYEN YAPILAR EROZYONA YENİK DÜŞÜYOR

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından Fransız kıyılarını korumak amacıyla inşa edilen Atlantik Duvarı’na ait bunkerlar, bombardımanlara dayanması için metrelerce kalınlığında betonarme kullanılarak yapıldı. Savaşın farklı bölgelerde yoğunlaşması nedeniyle bazıları hiç kullanılmadan günümüze ulaştı.

Savaşta ayakta kalan bu yapılar, bugün kıyı erozyonu nedeniyle tehdit altında. Uzmanlara göre bunkerlar hareket etmiyor; altlarındaki kum tabakasının dalgalar ve rüzgar nedeniyle aşınması, yapıların ağırlıklarıyla kayarak devrilmesine neden oluyor. Benzer olayların daha önce Grandcamp-Maisy ve Loire-Atlantique bölgesindeki Pen Bron yarımadasında da yaşandığı belirtildi.

SORUMLULUK TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Kıyıdaki tarihi yapıların hukuki durumu da süreci karmaşık hale getiriyor. Erozyon nedeniyle bazı arazilerin zamanla 'kamusal deniz alanı' statüsüne geçmesi, bakım ve yıkım sorumluluğu konusunda belirsizlik yaratıyor.

Lege-Cap-Ferret Belediyesi, son olayın ardından vatandaşların güvenliği için bölgede acil önlemler aldı. Uzmanlar, kıyıdaki doğal sürece doğrudan müdahale etmek yerine değişimi takip etmeyi tercih ediyor.

Bugün sahillerde kalan bu savaş kalıntıları, bir yandan geçmişin izlerini taşırken diğer yandan kıyı erozyonunun etkilerini gözler önüne seriyor.