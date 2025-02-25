Hudson, Ohio merkezli kumaş ve el işi perakendecisi Joann, iflas başvurusu yaparak tüm mağazalarını kapatacağını açıkladı. 80 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan şirket, yorgancılar, örgücüler ve el sanatları meraklıları için uzun yıllardır önemli bir adres olmuştur. Ancak son dönemde yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle, Joann faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Joann, Ocak ayında bir yıl içinde ikinci kez Bölüm 11 iflas başvurusu yapmıştı. Şirket, tüketici talebindeki durgunluk ve stok yetersizliği gibi nedenlerle iflas etmeye karar verdi. O dönemde, tüm mağazalarını açık tutacağına dair bir açıklama yapmıştı, ancak bu karar kısa süre sonra değişti.

MAĞAZA KAPANIŞLARI VE YENİ GELİŞMELER

Bu ayın başlarında Joann, 500 mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu. Şirket, Pazar günü yaptığı açıklamada, finansal hizmetler şirketi GA Group’un, Joann’ın tüm varlıklarını satın almak için kazanan teklif sahibi olduğunu belirtti.

Bu anlaşmanın ardından şirket, operasyonlarını sonlandırmaya başlayacak ve mağazalarındaki iş dışı satışlar gerçekleştirecek. Joann, web sitesinde yaptığı duyuruda, mağazaların, Joann.com’un ve mobil uygulamanın açık kalmaya devam edeceğini belirtti.

SON SATIŞLAR VE KAPANMA SÜRECİ

Joann, kapanış tarihleri ve web sitesindeki değişiklikler hakkında bilgiler vereceğini ve son satışların birkaç hafta sürebileceğini ifade etti. Şirket, operasyonlarını en düzenli şekilde sonlandırmak için kazanan teklif sahibiyle işbirliği yapacaklarını vurguladı.

JOANN'IN GEÇMİŞ İFLAS BAŞVURUSU

Joann, 2024 Mart ayında Bölüm 11’e başvurmuş ve özel bir şirket olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Ancak, operasyonel zorlukların devam etmesi nedeniyle Ocak ayında tekrar iflas başvurusunda bulundu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Joann, yaptığı açıklamada, "Joann liderliği, yönetim kurulumuz, danışmanlarımız ve yasal ortaklarımız, şirketi iş dünyasında tutacak daha olumlu bir sonuç elde etmek için mümkün olan her türlü çabayı gösterdiler. Tüm paydaşlarımız üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde operasyonların düzenli bir şekilde sona erdirilmesini sağlamak için kazanan teklif sahibiyle yapıcı bir şekilde çalışmaya kararlıyız" dedi.