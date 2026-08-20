Merkezi California'nın Emeryville kentinde bulunan zincir, markalı gıda ve günlük tüketim ürünlerini indirimli fiyatlarla satmasıyla biliniyor. Son kapanışlara rağmen Grocery Outlet'in ABD'de 16 eyalete yayılan 547 mağazası bulunuyor.

12 MAĞAZA DAHA KAPANDI

Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, 4 Temmuz 2026'da sona eren 13 haftalık dönemde 12 mağaza kapatıldı. Bunların 9'u, düşük performans gösteren şubeleri sistemden çıkarmak amacıyla başlatılan optimizasyon planının parçasıydı. Aynı dönemde şirket 10 yeni mağazayı da faaliyete geçirdi.

Plan ilk açıklandığında 36 düşük performanslı mağazanın kapatılması hedeflenmişti. İkinci çeyreğin sonuna gelindiğinde bu 36 mağazanın tamamının faaliyetleri sonlandırılırken, diğer kapanışlarla birlikte toplam sayı 40'a çıktı.

Şirket CEO'su Jason Potter, daha önce yaptığı değerlendirmede Grocery Outlet'in geçmişte işin kaldırabileceğinden daha hızlı büyüdüğünü belirtti. Yeni dönemde ise mağaza açılacak bölgelerin daha dikkatli seçilmesi ve birbirine yakın şubelerden oluşan daha kontrollü bir büyüme modeli izlenmesi planlanıyor.

YILLIK 12 MİLYON DOLARLIK KATKI BEKLENİYOR

Mağaza kapatma programının şirketin mali yapısına da etkisi olacak. Grocery Outlet, optimizasyon planının tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 12 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK katkısı elde etmeyi bekliyor. Yeniden yapılanmanın toplam maliyetinin ise 2026 ve 2027 mali yıllarında 15 ila 24 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.