Hindistan'ın Surat kentinde inşa edilen Surat Elmas Borsası (SDB), 659 bin 611 metrekarelik devasa kullanım alanıyla Pentagon'u geride bıraktı. Sektörün tüm aşamalarını tek bir çatı altında birleştiren kompleks, aynı anda 65 bin çalışana hizmet verecek kapasiteyle tasarlandı.

DOKUZ KULE TEK BİR YAPIDA NASIL BİRLEŞTİRİLDİ?

35,5 dönümlük arazi üzerine kurulan yapı, 15 katlı dokuz ayrı kule şeklinde tasarlandı. Kulelerin tamamı, çalışanların bina dışına çıkmadan tüm kompleksi dolaşmasını sağlayan devasa bir merkezi koridor ağıyla birbirine bağlandı. Dikey gökdelen modeli yerine yatay bir "iş şehri" konseptiyle inşa edilen yapının içinde farklı büyüklüklerde 4 bin 200'den fazla ofis yer alıyor.

DEV KOMPLEKSTE HANGİ İMKANLAR YER ALIYOR?

Kompleks; entegre gümrük tesisleri, bankalar, kongre merkezleri, restoranlar ve uluslararası toplantı salonlarıyla elmas ticaretindeki lojistik maliyetlerini en aza indirmeyi hedefliyor. Yapıda 131 asansör ile 4 bin 500 araç ve 10 bin motosiklet kapasiteli yer altı otoparkı hizmet veriyor. Bina ayrıca özel havalandırma tasarımı sayesinde Hindistan Yeşil Bina Konseyi'nden (IGBC) yeşil bina sertifikası aldı.

DÜNYA ELMAS TİCARETİ NEDEN BU BİNAYA TAŞINDI?

Dünyadaki ham elmasların yaklaşık yüzde 90'ının kesim ve parlatma işlemlerinin yapıldığı Surat kenti, bu dev kompleksle birlikte küresel pazardaki hakimiyetini güçlendirdi. Şehrin farklı noktalarına dağılmış durumdaki tüccar, ihracatçı ve finans kuruluşlarını tek bir merkezde toplayan yapı, küresel değerli taş pazarının yeni üssü oldu.