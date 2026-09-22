Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde bölge ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan cevizde hasat dönemi başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürün alınamayan ilçede, bu yıl ağaçların yeniden meyve vermesi üreticileri sevindirdi.

Avrupa Birliği tarafından 2023 yılında coğrafi işaretle tescillenen Çağlayancerit cevizinde hasat için yoğun çalışma yürütülüyor. Ağaçlardaki cevizler, yörede “çıpkıcı” olarak adlandırılan işçiler tarafından uzun değneklerle dallardan düşürülüyor. Ardından toplanan cevizler, işleme ve paketleme tesislerine götürülerek satışa hazırlanıyor.

BU YIL 8 BİN TON ÜRETİM BEKLENİYOR

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, bu yılki ürünün kalitesine dikkat çekerek, "Çağlayancerit'te ceviz hasadımız başladı, devam etmektedir. Ceviz bu sene çok kaliteli, çok güzel. Bu sene iç rengi daha beyaz. Geçen yıl don vardı ve bundan dolayı ilçemizde bir tane dahi ceviz bulunmamaktaydı ama bu sene rekolte güzel. İlçemizde 800 bin kök ceviz ağacı bulunmaktadır. Bunlardan 8 bin ton kadar üretim beklemekteyiz. 8 bin ton değil de daha fazla bekliyorduk ancak geçen seneki zirai dondan dolayı ağaçlarımız zarar gördü. İnşallah önümüzdeki yıl herhangi bir afet olmaması durumunda, genç fidanların yetişmesiyle beraber 12 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Çağlayancerit ceviz, tadı, iriliği, aroması yönüyle diğer cevizlerden ayrıdır. Bundan dolayı Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret verilmiştir. Her ceviz, Çağlayancerit cevizi değildir. Çağlayancerit cevizi, dünyada bir tanedir" dedi.

Hasat edilen ürünler tesiste kabuklarından ayrılarak çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Paketlenen cevizler daha sonra satışa sunuluyor.

ÜRETİCİNİN GÖZÜ İTHAL CEVİZDE

İlçedeki üreticilerin bu yılki rekolteden memnun olduğunu belirten Çedene, ithal ceviz nedeniyle piyasanın şekillenmesini beklediklerini söyledi.

Çedene, "Şu an Çağlayancerit ceviz piyasası belli değil. Bunun da sebebi, tüccarların ithal cevizi beklemesidir. Biz de yerli ceviz bitmesiyle beraber ithal cevizin gelmesini talep ediyoruz. Eğer ithal ceviz gelirse tüm çiftçilerimiz mağdur olacak. Geçen yıl zaten zirai dondan dolayı herhangi bir üretim, bir verim alamadık. Bu ülkeye ithal ceviz gelecekse, önce ülkemizdeki yerli cevizlerin tükenmesini istiyoruz" diye konuştu.

İŞÇİLERİN 20-25 GÜNLÜK HASAT MESAİSİ

Üreticilerden Mehmet Sürmen de bu yılki hasattan memnun olduklarını belirterek, 130 kök ceviz ağacının bulunduğunu söyledi. Sürmen, "Geçen sene dondan dolayı hiç ceviz alamadık Çağlayancerit olarak ama maşallah bu sene hasatlarımız güzel gidiyor" dedi.

Ceviz hasadında çalışan mevsimlik işçiler de yaklaşık 20-25 gün süren yoğun bir dönem geçiriyor. İşçi Fatih Çekirise, "Mevsimli işçiyiz, geçimizi cevizden sağlıyoruz. Cevizin başına çıkan çıpkıcıların yevmiyesi 5 bin lira, toplayanların yevmiyesi ise bin 400 lira. 20-25 gün bir çıpkı sezonumuz var. Bir çıpkıcı sezonda 70-80 bin lira para kazanabilir" ifadelerini kullandı.