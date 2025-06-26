Avustralya, Gold Coast'ta yaşayan model Alicia Davis, bronz tenini korumak için 3 ay boyunca kendisine düzenli olarak yağ ve SPF sürmeyi üstlenecek kişiye tam 14.700 sterlin (yaklaşık 800 bin TL) ödemeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak bu sıra dışı iş ilanı Davis'e göre yalnızca bedensel güç değil; aynı zamanda esneklik, seyahat edebilirlik ve mahremiyetle ilgili sınırları da beraberinde getiriyor.

"GÜÇLÜ ELLERİ OLAN BİRİ OLMALI"

Davis, Instagram hesabı @aliciadavisxx üzerinden paylaştığı bir videoyla iş ilanını duyurdu. 127 bin takipçili hesabında yayınladığı videoda Davis, güneşin altında çok vakit geçirdiğini ve bu nedenle cildini korumak için bir çift dikkatli göze ve kuvvetli ellere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Modelin aradığı profil ise şöyle: "Uzun boylu, fit ve güçlü bir erkek."

SOKAKTA "ELEMAN ARANIYOR" PANKARTIYLA DOLAŞTI

Model, bu sıra dışı ilanını sadece sosyal medyada değil, sokakta da duyurdu. "Eleman Aranıyor - Bronzlaştırıcı Asistanı. Hemen Başvurun" yazılı pankartla trafiğin yoğun olduğu bir cadde kenarında dikkat çekmeye çalıştı.

Öte yandan modellik kariyerine geçmeden önce bir erkek cezaevinde gardiyanlık yapan Davis, mahkumların fiziksel görünümleriyle ilgili yaptığı yorumlardan sonra dış görünüşünü değerlendirerek gelir elde edebileceğini fark etti. 2022'nin başında cezaevindeki görevinden ayrılan Davis, o tarihten bu yana model olarak çalışıyor.