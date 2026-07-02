Santa Catarina sahilinde Merkez Plajı’nı genişletmek için yapılan devasa proje, tamamlanmasının üzerinden sadece iki ay geçmesine rağmen tartışmaların odağı oldu. Denize tonlarca kum dökülerek sahil genişletildi ancak sonbahar ve kışla birlikte gelen sert dalgalar, yeni yapılan alanı yuttu.

Ozak ayında başlayan venisanda biten proje kapsamında, kıyıdan 10 kilometre açıkta bir su altı rezervinden alınan yaklaşık 800 bin ton kum, 2,43 kilometrelik kıyı şeridine serildi. Amaç, turizmi canlandırmak ve kıyıyı korumaktı ancak bu iş için 53 milyon Brezilya Real'ı aşan bir yatırım yapılmıştı. Haziran ayı başındaki görüntülerde, genişletilen alanın büyük kısmının sular altında kaldığı ve kıyıda derin yarların oluştuğu belirlendi.

UYARILARA RAĞMEN FELAKET KAPIDA

Belediye yönetimi, oluşan bu durumu sert deniz olaylarına ve kıyı profilinin yeniden yapılanmasına bağlasa da tehlikenin farkında. Kum kayması riskine karşı vatandaşları yar yamaçlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Bu durum, projenin başından beri tekrarlanan kıyı takviyesi çalışmalarının etkinliğini ve sürdürülebilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı.

"BOĞULMA VE KİRLİLİK ORANI ARTIYOR"

Eyaletteki diğer benzer projeleri inceleyen bilim insanları, kum tarama ve dolgu işlemlerinin çevreye etkilerini ve güvenlik risklerini vurguladı. Dolgu öncesi 374 olan kurtarma vakası, sonrasında 821'e yükselirken, vaka sayısı 69'dan 185'e fırladı.