Kaçan yılanların büyük bölümünü zararsız su yılanları oluşturuyor. Ancak yetkililer, aralarında kobra, krait ve yeşil çukur engereği gibi son derece zehirli türlerin de bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine bölge genelinde geniş çaplı arama ve yakalama çalışmaları başlatıldı.

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DEVREYE ALINDI

Hengzhou'da yetkililer, vatandaşlardan evlerin, bahçelerin, merdiven boşluklarının ve diğer kör noktaların dikkatle kontrol edilmesini istedi. Kaçan yılanların sel sularının çekilmesiyle yerleşim alanlarına sığınabileceği belirtilirken, vatandaşlara yılanları kendi imkanlarıyla yakalamaya çalışmamaları ve gördükleri durumları yetkililere bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Bölgedeki sağlık kuruluşları da olası vakalara karşı alarma geçti. Özellikle Hengzhou Halk Hastanesi'nde yılan sokmalarına karşı panzehir stokları artırılırken, acil müdahale ekipleri hazır bekletilmeye başlandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililerin son paylaştığı bilgilere göre kaçan yılanların önemli bir kısmı yakalandı. Ancak tüm yılanlara henüz ulaşılamadığı için bölgede arama çalışmaları ve güvenlik uyarıları sürüyor. Yetkililer, özellikle otluk alanlar, su kenarları ve kullanılmayan yapılar çevresinde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.