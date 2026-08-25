Japonya’nın Aomori eyaletinde bulunan tarihi Hirosaki Kalesi’nin 360 tonluk kulesi, hafta sonu düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin 800 kişinin katılımıyla halatlar, odunlar, ve takım çalışması sayesinde orijinal yerine çekildi.

Büyük bir depremde hasar gören sur duvarının tamiratı için yerinden kaydırılan tarihi yapı, "so-re, so-re!" (Çek, çek!) tezahüratları eşliğinde, 2 günde toplam 2 metreden fazla çekildi.

Raylar üzerine yerleştirilen kule, 80 kişiden oluşan ekiplerin çabasıyla cumartesi günü 1,13 metre, pazar günü ise 1,09 metre kaydırıldı.

8 BİN KİŞİ, KALEYİ ÇEKMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Ulusal önemde bir kültürel varlık olarak tescillenen yapının sökülmeden taşınabilmesi amacıyla Japonya'da antik çağlardan beri bilinen ve binaların sökülmek yerine silindirler üzerinde kaydırılması esasına dayanan "hikiya" tekniği kullanıldı.

Hirosaki Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Bölüm Başkanı Kensuke Hayasaka, The Guardian'a yaptığı açıklamada tekniğin detaylarını açıkladı.

Hayasaka, "Kule ulusal düzeyde tescilli önemli bir kültürel varlık olduğu için onu parçalarına ayırmadık. Japonya'da antik çağlardan beri var olan bir bina taşıma yöntemi olan hikiya'yı kullanıyoruz" dedi.

Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiye de değinen Hayasaka, "Son iki gün içindeki bin 800 kişilik kontenjan için yaklaşık 8 bin başvuru aldık, yani talepler kontenjanın yaklaşık dört katıydı; bu nedenle herkes katılamadı.

Sadece kentten değil, Japonya genelinden ve güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika da dahil olmak üzere yurt dışından da hatırı sayılır miktarda katılım oldu" ifadelerini kullandı.

Kent yönetimi, 2015 yılında da benzer şekilde halka katılım çağrısında bulunmuş ve bu adım, yurttaş odaklı ilk hikiya uygulaması olmasının yanı sıra bir kulenin taşınmasında bu yöntemin yüzyıldır ilk kez kullanılması olarak kayıtlara geçmişti.

TAŞLAR TEK TEK YENİDEN DİZİLDİ

Hirosaki Kalesi'ni koruma çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Depremde hasar gören sur duvarının restorasyonu, 2 bin 185 taşın tamamının orijinal yerlerine dizilmesiyle Aralık 2024'te tamamlandı.

Duvarın bitirilmesinin ardından yetkililer bu yıl kulenin eski yerine çekilmesi için yeniden halktan yardım istedi.

Etkinliğe Hiroshima'dan katılan 61 yaşındaki Motoharu Nakata, Sankei Shimbun'a yaptığı açıklamada, "11 yıl önce de çekmiştim. Yeniden katılabilmek çok duygusal. Bir kaleyi çekmek için kesinlikle başka bir fırsat yok, harikaydı" şeklinde konuştu.

Kulenin insan gücüyle çekilmesi ağustos ayının sonuna kadar sürecek ve toplamda yaklaşık 4 bin 100 kişinin katılımıyla 5 metrelik mesafe katedilecek. Sembolik ve toplumsal dayanışma amacı taşıyan bu sürecin ardından kalan yaklaşık 73 metrelik mesafe, yıl sonuna kadar iş makineleri kullanılarak tamamlanacak.

Tsugaru klanının geleneksel kalesi olan ve 1611 yılında tamamlanan Hirosaki Kalesi, Japonya'da ayakta kalan 12 orijinal kaleden biri ve kuzeydoğu Tohoku bölgesindeki tek örnek olma özelliğini taşıyor.

1627'de yıldırım düşmesi sonucu barut deposunun patlamasıyla yanan kale, 1810 yılında yeniden inşa edilmişti.

Günümüzde her yıl kiraz çiçeği mevsiminde yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlayan bir parkın merkezinde yer alan kule, kapsamlı restorasyon nedeniyle uzun süre ziyarete kapalı kalacak.

Kensuke Hayasaka, yapının geleceğiyle ilgili olarak, "Kule tekrar orijinal temeline oturtulduğunda koruma çalışmaları başlayacak ve tüm yapı tamamen kapatılacak. Mevcut duruma göre, 2033 yılında yeniden ziyaretçilere açılmasını bekliyoruz" bilgisini verdi.