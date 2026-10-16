Güney Afrika’daki Vergenoegd Löw şarap bağı, ürünlerini böcek ve salyangozlardan korumak için 30 yılı aşkın süredir Hint koşucu ördeklerini kullanıyor. İlk başlarda sadece birkaç ördekle başlayan bu doğal yöntem, bugün 800 kuşluk dev bir sürüye dönüştü.

SABAH 08.00'DE İŞE BAŞLIYORLAR

Çiftlik yöneticisi Peter Stuart, ördeklerin günün en önemli çalışanı haline geldiğini belirtiyor. Her sabah saat 08.00’de kümeslerinden çıkan ördekler, toplu halde yürüyerek bağlara dağılıyor. Dik duruşları ve ince vücut yapıları sayesinde asma yapraklarının arasına kolayca giren ördekler, buradaki salyangozları avlıyor.

Bu yöntem sayesinde bağlarda zararlı kimyasal ilaçlar kullanılmıyor. Ayrıca ördeklerin gübresi toprağı beslediği için ek yapay gübreye de gerek kalmıyor.

KAZLAR KORURKEN ÖRDEKLER TURİST ÇEKİYOR

Çiftlikte ördeklerin yanı sıra kazlar da bulunuyor. Kazların ana görevi ise yuvaları ve yumurtaları karga gibi yırtıcı kuşlardan korumak. Gün boyu çalışan kuşlar, akşam saatlerinde çiftlikteki gölette yüzerek dinleniyor.

Ördeklerin her sabah toplu halde işe gidiş yürüyüşü, bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Her gün gerçekleşen bu geçit töreni, çiftliği bölgenin popüler turistik noktalarından biri haline getirdi.

İLAÇTAN DAHA PAHALI AMA DOĞAYA FAYDALI

800 ördeğin bakım ve beslenme maliyeti, kimyasal ilaç kullanmaktan daha yüksek. Ancak çiftlik yönetimi; toprağın kalitesini korumak, doğaya zarar vermemek ve biyoçeşitliliği desteklemek için bu maliyeti üstleniyor.

Çiftliğin bu çevre dostu üretimi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından verilen resmi bir sertifikayla da ödüllendirildi.