Hatay’ın Payas ilçesinde Irak’a taşımacılık yapan yaklaşık 800 TIR şoförü, navlun ücretlerindeki düşüş ve artan maliyetler nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Şoförler, Irak merkezli firmaların son aylarda taşıma bedellerini sistematik şekilde düşürdüğünü belirterek 12 gündür kontak kapattıklarını duyurdu.

"PROTOKOLE UYULMUYOR"

Eyleme katılan sürücüler, geçtiğimiz yıl ton başına 60 dolar olan taşıma ücretlerinin bu yıl 30 dolara kadar gerilediğini ifade etti. Bu durumun sürdürülemez olduğunu vurgulayan şoförler, 2025 yılı Ağustos ayında yapılan ve ton başına 35 doların altına inilmemesini öngören protokole de uyulmadığını dile getirdi.

"YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Şoförler, yaşadıkları ekonomik sıkıntının giderek derinleştiğini belirterek geçimlerini sağlayamaz hale geldiklerini söylüyor. Bir TIR sürücüsü, kazançlarının ciddi şekilde düştüğünü, araç bakımını dahi karşılayamadıklarını ve ailelerine yeterli destek veremediklerini ifade etti. Iraklı firmaların kendilerini “sahipsiz” gördüğünü öne süren şoför, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

"80 BİN LİRAYI AŞTI"

Bir başka sürücü ise artan maliyetlere dikkat çekerek, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Geçtiğimiz yıl 17 bin lira olan mazot giderinin 80 bin lirayı aştığını belirten sürücü, mevcut navlun ücretleriyle çalışmanın zarar anlamına geldiğini vurguladı.

"ADİL BİR ANLAŞMA SAĞLANMALI"

Yaklaşık 4 bin kişinin dolaylı olarak etkilendiği eylem kapsamında sürücüler, bazı depolarda nöbet tutarak yükleme yapılmasını da engelliyor. Taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini uzun süre sürdürmeye kararlı olduklarını belirten TIR şoförleri, yetkililerden Iraklı firmalarla adil bir anlaşma sağlanmasını istiyor.