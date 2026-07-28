Meksika'nın Coahuila çölünde yer alan ve "Casa de Piedra" olarak adlandırılan yapı, 15 metre yüksekliğindeki devasa bir kaya kütlesinin altındaki alan kazılarak inşa edildi. Geleneksel çatı ve kaplama malzemesi kullanılmayan konutta, 850 tonluk taş kütlesi doğrudan tavan olarak işlev görüyor.

850 TONLUK KAYA EVE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

Yapının inşası sırasında devasa kaya kütlesi kesilmedi veya yerinden oynatılmadı. Kayanın altındaki alan kazılarak toprak ve taşlar dışarı çıkarıldı; zemin alçaltılarak kullanım alanı genişletildi. Taş duvarlar kayanın doğal eğimini takip edecek şekilde örülerek oturma odası, mutfak ve yemek alanından oluşan üç ayrı bölüm kurgulandı. Odaların içinden bakıldığında kayanın alt yüzeyi doğrudan görülebiliyor.

EKSİ 7 İLE 47 DERECE ARASINDAKİ İKLİM NASIL DENGELENİYOR?

Coahuila çölünde sıcaklık yazın 47 dereceye kadar yükselirken kışın eksi 7 dereceye kadar düşüyor. Yüzlerce ton ağırlığındaki taş kütlesi, yüksek termal kapasitesi sayesinde dışarıdaki ısıyı hemen içeri geçirmiyor. Gündüz güneş ısısını bünyesinde toplayan kaya, bu ısıyı gece kademeli olarak içeri salarak ev içi sıcaklığın aşırı düşmesini engelliyor.

Şehir merkezine ve altyapı hatlarına uzak bir konumda bulunan evde şebeke elektriği ve su hattı yer almıyor. Isınma ve yemek pişirme odun sobasıyla sağlanırken, aydınlatmada gaz lambaları kullanılıyor. Evin kullanım suyu ise yakındaki doğal bir kaynaktan temin ediliyor.

Yapı, Meksika hükümeti tarafından koruma altına alınan 344 bin hektarlık Ocampo Flora ve Fauna Koruma Alanı sınırları içerisinde kalıyor. Çöl ekosisteminin korunduğu bu bölgede, doğal jeolojik yapıya zarar vermeyen ve araziye uyum sağlayan yerleşimlere sıkı çevre denetimleri altında izin veriliyor.