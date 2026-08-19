Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki MacMillan Eyalet Parkı sınırları içerisinde bulunan Cathedral Grove, 800 yılı aşkın süredir insan müdahalesine maruz kalmadan varlığını koruyor. Bölge, 80 metrelik yüksekliğe ve 9 metreyi aşan gövde genişliğine ulaşan devasa ağaçlarıyla birinci derece doğal koruma alanı olarak varlığını sürdürüyor.

DEV ASA AĞAÇLAR NASIL KORUMA ALTINA ALINDI?

Alberni yolu üzerinde yer alan bölge, 1929 yılında kamu yararı gerekçesiyle vatandaşların girişimleriyle koruma altına alınması istenen bir alan haline geldi. Doğa alanının korunması amacıyla 1944 yılında H.R. MacMillan tarafından eyalet hükümetine bağışlanan bölge, 1947 yılında resmen "A Kategorisi Maksimum Doğal Koruma" eyalet parkı statüsünü kazandı. Bölge, yerel Hupacasath halkının atalarından kalan toprakların bir parçası olma özelliğini taşıyor.

BAKİR ORMAN EKOSİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

İnsan eliyle kesim yapılmayan ve yeniden şekillendirilmeyen bakir ormanda, ölüm ve yaşam döngüsü tamamen doğal süreçlerle gerçekleşiyor. Devrilen 800 yıllık Douglas köknarları ve batı kızıl sedirleri zamanla bozunarak toprağa karışıyor ve "fidanlık kütükler" olarak yeni bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Yüzeydeki mikorizal mantar ağları ile yeraltı kök sistemleri, canlı ve çürüyen dokular arasında sürekli bir besin aktarımı sağlıyor.

BÖLGEDEKİ BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE İKLİM YAPISI NASIL?

Kıyı yağmur ormanı iklimine sahip olan parkta 550’den fazla yosun türü ve çok sayıda eğrelti otu çeşidi bulunuyor. Ağırlığının 20 katına kadar su tutabilen süngerimsi yosun tabakaları, topraktaki nem dengesini sürekli tutarak orman tabanındaki fotosentez sürecini destekliyor. Koruma kuralları çerçevesinde ziyaretçiler, hassas toprak tabakasına zarar vermemek adına orman içerisine yerleştirilen ahşap yürüyüş yollarını kullanıyor.