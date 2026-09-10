Sosyal medyada 1980’li yıllara ait görüntülere benzer şekilde fotoğraflarını dönüştüren ‘80’ler akımı’, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından dijital mahremiyet açısından tehlike olarak değerlendirildi. ‘HATIRALAR YAŞASIN, SİZE AİT OLAN SİZDE KALSIN’ Kurum, yapay zekâ uygulamalarına fotoğraf yüklenmeden önce uygulamanın hangi verilere eriştiğinin kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kullanıcıların, fotoğraflarının ve diğer kişisel verilerinin hangi amaçlarla kullanılabileceği, saklanabileceği veya işlenebileceği konusunda bilgi edinmesi gerektiği vurgulandı. KVKK, bu uygulamaların fotoğraflar üzerinden biyometrik verileri işleyebileceğine dikkat çekti. Kurum, uyarısını ‘Hatıralar yaşasın, size ait olan sizde kalsın’ mesajıyla tamamladı. Trendin yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcıların güncel fotoğraflarını yapay zekâ aracılığıyla eski stil görüntülere dönüştürme eylemi, kişisel verilerin korunması açısından risk oluşturabileceği uyarısıyla karşılaşıyor.

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