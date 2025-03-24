Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreye duyarlı bir adım atarak "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) uygulamasını başlattı. Bu uygulama, çevre kirliliğiyle mücadele ederken, atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Uygulama, şu an Sakarya'da pilot olarak uygulanırken, 2025 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Depozito Yönetim Sistemi (DYS), ürünlerin tüketildikten sonra iade edilmesi ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı bir sistemdir. Bu sistem, hem doğal kaynakların korunmasını sağlar hem de karbon emisyonlarını azaltmaya katkı sunar. Aynı zamanda sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur.

DEPOZİTO SİSTEMİNİN AMACI NEDİR?

DOA sisteminin temel amacı, tek kullanımlık cam, plastik ve alüminyum ambalajlar için depozito bedeli ödemek ve bu ambalajların geri dönüşümünü sağlamaktır. Sistemin işleyişiyle, tüketiciler ambalajları iade ederek depozito bedellerini geri alacak. Bu süreç, çevre bilincinin artırılmasına ve kaynakların korunmasına büyük katkı sağlayacak.

MOBİL UYGULAMA İLE DEPOZİTO İADESİ

DOA uygulaması, tüketicilerin ambalaj iade işlemlerini kolaylaştıracak bir mobil uygulama olarak sunuluyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz indirilebilen uygulama, karekod okutularak çalışıyor. Depozito bedeli, iade edilen ambalajlar için tüketicinin e-cüzdanında birikiyor ve bu bakiye, anlaşmalı restoranlar ve marketlerde kullanılabiliyor.

SİSTEM BANKACILIK İLE ENTEGRE

Uygulama, Türkiye Emlak Katılım Bankası altyapısı ile e-cüzdan entegrasyonu sağlıyor. Kullanıcılar biriken bakiye ile banka hesaplarına transfer yapabilir veya çeşitli POS cihazlarında ödeme yapabilir.

UYGULAMA NERELERDE GEÇERLİ?

Şu anda sadece Sakarya'da aktif olan DOA uygulaması, İstanbul'da test aşamasında. 2025 yılına kadar Türkiye genelinde her ilde ve ilçede uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor. Ancak kesin bir zaman çizelgesi henüz açıklanmadı.

Bakanlık, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ile birlikte uygulamanın yönetimini üstlenirken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) gibi kurumlarla işbirliği yapıyor.

YILLIK 25 MİLYAR ADET AMBALAJIN GERİ KAZANILMASI HEDEFLENİYOR

DOA sistemi, Türkiye genelinde yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın geri dönüşümünü sağlamayı amaçlıyor. Uygulamanın, ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon Euro katma değer sağlaması bekleniyor.