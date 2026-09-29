Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında, Türkiye genelinde sayaç yenileme çalışmaları hız kazandı.

1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat gereğince, elektrik dağıtım şirketleri binalardaki eski tip manuel sayaçları sökerek yerlerine yeni nesil uzaktan haberleşmeli sistemleri kuruyor.

MANUEL OKUMA DÖNEMİ BİTİYOR

Sökülen eski sayaçların yerini alan bu yeni altyapı sayesinde görevlilerin kapı kapı gezerek sayaç okuma dönemi kademeli olarak sona ererken, tüketim verileri anlık ve dijital olarak kayıt altına alınıyor. Bu sayede hatalı okuma riski ortadan kalkıyor ve faturalandırma süreçleri tamamen şeffaf hale geliyor.

SÖKÜLEN SAYAÇLARIN YERİNE BUNLAR TAKILACAK

Binalardan sökülen eski sayaçların yerine, kullanım alanının tüketim kapasitesine ve bina altyapısına göre iki farklı sistem yerleştiriliyor:

Yüksek Tüketimli Alanlar: Yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan yüksek tüketimli mesken ve iş yerlerine doğrudan uzaktan haberleşme yeteneği gelişmiş akıllı sayaçlar takılıyor.

Çoklu Sayaç Panoları: Ortak sayaç panosunda 4 ve üzerinde sayaç bulunan yeni binalarda ve mevcut yapılarda, merkezi sisteme veri aktaran akıllı sayaç altyapısının kurulumu zorunlu tutuluyor.

DEĞİŞİMDE KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

Dağıtım şirketleri binalardaki sayaç değişim sürecini belirli bir plan ve öncelik sırasına göre yürütüyor:

Yüksek Tüketimli Aboneler: Önceki yıl veya cari yıl içindeki elektrik tüketimi 10 megavatsaati geçen adreslerdeki sayaçlar öncelikli olarak sökülüyor.

Serbest Tüketiciler: Kendi elektrik tedarikçisini seçen kullanıcıların sayaç değişimlerine öncelik tanınıyor.

2027 Kademeli Hedef: Değişmesi gereken sayaçların 1 Ocak 2027 tarihine kadar %70'inin sökülüp yenilenmesi planlanıyor.

2028'de Tamamlanacak: 1 Ocak 2028 itibarıyla kapsama giren tüm sayaçların %100'ü sökülmüş ve akıllı sistemlerle değiştirilmiş olacak.

ANLIK TAKİP YAPILACAK, KESİNTİLER KAYDEDİLECEK

Binalara yeni yerleştirilen akıllı sayaçların haberleşme durumları dağıtım şirketleri tarafından 7/24 esasına göre uzaktan izlenecek. Bağlantı kopuklukları veya veri aktarımında yaşanan sorunlar tarih ve zaman bazlı olarak anında kayıt altına alınacak.

Elde edilen tüketim verileri, dağıtım şirketlerince Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye (EPİAŞ) aktarılarak abonelerin kendi kullanım detaylarına şeffaf bir şekilde erişmesi sağlanacak.