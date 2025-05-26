Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ''Üç boyutlu Şehir Modelleri Projesi'' ve ''Değer Bilgi Merkezi'' uygulamaları ile taşınmaz sektöründe büyük bir değişiklik yaşanacak. Bu uygulamalar sayesinde, vatandaşlar yapacakları yatırım hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DEĞERLEME

Yeni dijital ortamda, taşınmazların gerçek piyasa değeri yapay zeka destekli sistemler ile hesaplanacak. Kullanıcılar, kendi mahallelerinde ve sokaklarında yer alan taşınmazlarla karşılaştırma yapabilecek, konut arzı ve talebini detaylı bir şekilde inceleyebilecek. Bu sayede, konut fiyatlarında manipülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yatırımcılar, yapacakları yatırımların maliyetini, getirisini ve satış fiyatı tahminlerini de bu sistem üzerinden öğrenebilecek.

DEĞER HARİTALARI İLE GÜNCEL VERİ SAĞLANACAK

"Değer Bilgi Merkezi" uygulaması kapsamında, taşınmazların piyasa değerlerinin haritalara işleneceği bir sistem kurulacak. Bu değer haritaları, sadece kamu kurumları için değil, aynı zamanda yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veriler sunacak.

Bu haritalar, kamulaştırma, vergi hesaplama, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılacak. Böylece, Türkiye genelinde dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulacak.

81 İLDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni sistem ile Türkiye'deki tüm kentsel yerleşim alanlarında adil ve erişilebilir bir taşınmaz değerleme altyapısı kurulmuş olacak. Bu sistem, vatandaşların her türlü taşınmazla ilgili güvenilir verilere ulaşabilmesini sağlayacak.

*2026 Yılında İstanbul'da Başlayacak, 2027'de 81 İle Yayılacak

"Değer Bilgi Merkezi"nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da hayata geçirilecek. 2027 yılı ortasında ise sistem, Türkiye'nin tamamında 81 ilde devreye girecek. İstanbul'daki uygulama ile şehirdeki taşınmaz ekonomisi daha şeffaf ve adil bir şekilde işlemeye başlayacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli projesi olan "Üç Boyutlu Şehir Modelleri" sayesinde, şehirlerin dijital ikizleri oluşturulacak. Bu modelle, her binanın fiili durumu, yaş bilgisi, kullanım amacı ve mülkiyet bilgileri dijital ortamda yönetilebilecek.

Ayrıca, tapu ve kadastro verilerine entegre edilecek olan adres, imar durumu ve kamusal kısıtlılık gibi verilerle, tüm taşınmazlar hakkında kapsamlı ve hızlı bilgi edinilebilecek.

Üç boyutlu şehir modelleri ve dijital altyapı, kentsel dönüşüm, afet yönetimi, altyapı planlaması ve ulaşım projeleri için temel veri sağlayacak. Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme gibi sektörlere güçlü veri desteği sunulacak.

Ayrıca, demografik yapıdan sağlık durumuna kadar birçok analiz yapılabilecek. Bu sayede, kamu ve özel sektör yatırımlarının verimlilik analizleri de gerçekleştirilebilecek.