İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde gerçekleştirildi.

Çalışmaların, vatandaşların sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sunulan ürünlerin tespit edilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesinin de operasyonların amaçları arasında olduğu kaydedildi.

3 BİN 50 PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonlarda il emniyet müdürlüklerine bağlı güvenlik şube müdürlükleri ve büro amirliklerinde görev yapan 1700 fikri mülkiyet suçları personeli ile Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 1350 personel olmak üzere toplam 3 bin 50 personel görev aldı.

Ekipler tarafından 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi.

73 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonlar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, vatandaşların sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Halkın sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetim ve operasyonların kesintisiz devam edeceği ifade edildi.