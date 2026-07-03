Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin dairelerini belirleyecek kura süreci bugün Adıyaman'da çekilecek ilk kurayla başlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ve 5 milyonu aşkın başvuru alan “Yüzyılın Konut Projesi”nde hak sahipliği kuralarının 27 Nisan 2026’da tamamlanmasının ardından yeni bir aşamaya geçildi. Vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağını belirleyecek konut belirleme kuralarının ilki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla bugün Adıyaman’da gerçekleştirilecek. Diğer illerdeki kuralar ise ihaleler tamamlandıkça çekilecek ve ardından satış sözleşmeleri imzalanacak.,

HEDEF TÜM KONUTLARI 2028 YILINA KADAR TESLİM ETMEK

Projedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin 500 bin konutun tamamını 2028 yılında vatandaşlara sunmak olduğunu ifade etti. Büyükşehirlerdeki konut ve kira fiyatlarındaki artışa karşı somut bir irade koymak adına bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, deprem bölgesindeki konut inşasıyla birlikte piyasaya yeni konutlar sunulduğunu ve bu sayede bölgede 5-6 bin liraya kiralık ev bulunabildiğini dile getirdi. En az 2 milyon kişinin faydalanacağı projenin aynı zamanda 300 sektörü hareketlendirmesi bekleniyor.

ÖDEME ŞARTLARI VE DAİRE BÜYÜKLÜKLERİ BELLİ OLDU

Proje kapsamında inşa edilecek konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ını oluşturan 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan, yüzde 30’unu oluşturan 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1 konutlardan ve kalan 150 bin adedi ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Aylık taksit ödemeleri İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, Anadolu şehirlerinde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak. Proje kapsamında ayrıca 500 mahalle konağı ve 500 cami inşa edilecek; mahalle konaklarının içinde taziye evleri, aile sağlığı merkezleri, anaokulları ve spor salonları gibi sosyal alanlar yer alacak.