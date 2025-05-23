Hisseli tapu, bir taşınmaz malın (arsa, arazi, bina, daire gibi) birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahip olunduğunu gösteren resmi belgedir.

Hisseli tapularda, gayrimenkulün kimlere ait olduğu ve her bir kişinin sahip olduğu hisse oranı belirtilir. Hangi kısmın kimin malı olduğu tapuda genellikle yer almaz. Tüm hissedarlar, taşınmazın tamamında sahip oldukları oran kadar hak sahibidirler.

YENİ DÜZENLEME İLE KOLAYLAŞAN DEVİR SÜRECİ

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni düzenleme, özellikle birden fazla hissedarın olduğu tapularda uzun süren bürokratik işlemleri hızlandırmayı amaçlıyor. Hisseli tapu sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan devir süreçleri, artık daha pratik ve hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.

Özellikle miras yoluyla kalan taşınmazların paylaşımı konusunda yaşanan zorluklar, artık anlaşmalarla çözülebilecek. Yeni sisteme göre, mirasçılar arasında anlaşmazlık durumunda, miras kalan taşınmazın paylaşılması için mahkemeye başvurma zorunluluğu ortadan kalkacak. Mirasçılar, yazılı bir taksim sözleşmesiyle taşınmazı paylaşarak, devir işlemlerini hızla tamamlayabilecekler.

MİRAS İNTİKALİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için tapu işlemlerinin yapılabilmesi için bazı belgelerin hazırlanması gerekiyor. Tapu müdürlüklerine sunulması gereken belgeler arasında:

Tapu Senedi: İntikali istenen taşınmazın tapu senedi aslı veya ada-parsel numarasını belirten belge.

Kimlik Belgesi: Mirasçının veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu.

Veraset Belgesi: Veraset ilamının aslı veya noter onaylı örneği.

Fotoğraf: Mirasçının son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı.

Vergi Ödeme Belgesi: Veraset ve İntikal Vergisinin ödendiğine dair belge.

Emlak Vergisi Belgesi: Taşınmazın mesken olması durumunda, belediyeden alınan emlak vergisi ödendiğine dair belge.

SÜREÇ HIZLANACAK

Yeni düzenleme, hisseli tapu sahipleri için önemli bir kolaylık sağlayacak. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gitme zorunluluğu ortadan kalkarken devir işlemleri çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Tapu işlemlerinin kolaylaşmasıyla birlikte, bürokratik engellerin aşılması sağlanacak ve birçok kişi, taşınmaz devir işlemleri için yıllarca beklemek zorunda kalmayacak. Bu değişiklik, tüm Türkiye'deki hisseli tapu sahiplerinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak.