Milyonlarca vatandaşın e-Devlet üzerinden alt-üst soy bilgisini sorgulamasıyla başlayan köken merakı, bilim dünyasının dev araştırmasıyla yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin genetik haritasını çıkarmak amacıyla yapılan ve 81 ilimizi kapsayan dev DNA araştırması, Türk toplumunun biyolojik olarak en çok benzediği milletleri ortaya koydu. Çıkan sonuçlar, bilinen ezberleri adeta yerle bir etti.

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDEN DNA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Türkiye’nin 81 ilinden rastgele seçilen yaklaşık 4 bin vatandaşın DNA örneği laboratuvar ortamında mercek altına alındı. Yapılan çalışmayla birlikte Türkiye’nin genetik açıdan muazzam bir çeşitliliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

TÜRKLERE EN YAKIN MİLLET İTALYANLAR ÇIKTI

Yapılan filogenetik analizlerde Türk insanının genetik olarak en yakın olduğu topluluk, İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşayan insanlar olduğu belirlendi. İtalyanların ardından Türk gen haritasına en çok benzeyen ikinci toplum ise İspanyollar oldu. Bilim insanları, ortaya çıkan bu çarpıcı tabloyu Cilalı Taş Devri’nde Anadolu’dan Avrupa’ya göç eden ilk çiftçilerin bıraktığı tarihsel izlerle açıkladı.

ANADOLU GENETİK BİR KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Uzmanlar; Türk toplumunun genetik yapısında Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu halklarıyla da ortak bileşenler taşıdığını açıkladı. Türkiye’nin coğrafi konumu gereği Eski Taş Çağı’ndan bu yana kesintisiz göç alıp vermesi, toplum içerisindeki genetik zenginliği tavan yaptırırken bireylerin birbirinden kopuk ayrı kümeler oluşturmadığının da kanıtı oldu.