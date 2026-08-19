Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile gönderdiği genelgeyle okul kayıtlarıyla ilgili önemli bir düzenlemeyi yeniden hatırlattı.

Genelgeye göre, resmi okullarda öğrenci kayıtları sırasında kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Velilerden kayıt işlemi karşılığında ödeme yapılmasının istenmesine izin verilmeyecek.

14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yayımlanan genelgede, okullarda eğitim hizmetlerinin belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Düzenlemeyle birlikte velilerin kayıt sürecinde herhangi bir ücret talebiyle karşılaşmaması hedeflenirken, okulların kayıt işlemlerini Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde gerçekleştirmesi istendi.