Türkiye’nin dört bir yanından yetişen ve başarılarıyla milyonların tanıdığı isimler, memleketlerine göre tek tek listelendi. Sanatçılardan sporculara, usta oyunculardan müzik dünyasının devlerine kadar her şehrin gururu olan ve kentiyle bütünleşen o isimler yeniden gündeme oturdu.
Kimi zaman türküleriyle, kimi zaman beyaz perdedeki unutulmaz rolleriyle, kimi zaman ise sahalardaki zaferleriyle adından söz ettiren ünlülerin memleketleri listelendiğinde ortaya şaşırtıcı bir tablo çıktı.
İşte 01 Adana’dan 81 Düzce’ye Türkiye'nin il il en ünlü isimleri:
01 Adana: Kıvanç Tatlıtuğ
02 Adıyaman: Kahtalı Mıçe
03 Afyonkarahisar: Nurgül Yeşilçay
04 Ağrı: Ebru Yaşar
05 Amasya: Çağlar Çorumlu
06 Ankara: Beren Saat
07 Antalya: Levent Yüksel
08 Artvin: Cengiz Kurtoğlu
09 Aydın: Rıdvan Dilmen
10 Balıkesir: Hülya Avşar
11 Bilecik: Halit Ergenç
12 Bingöl: Mahsun Kırmızıgül
13 Bitlis: Fuat Sezgin
14 Bolu: Beyazıt Öztürk
15 Burdur: Sümer Ezgü
16 Bursa: Zeki Müren
17 Çanakkale: Nuri Bilge Ceylan
18 Çankırı: Şener Şen
19 Çorum: Halil İbrahim Göker
20 Denizli: Sezen Aksu
21 Diyarbakır: İzzet Altınmeşe
22 Edirne: Cem Adrian
23 Elazığ: Necati Şaşmaz
24 Erzincan: Oğuzhan Koç
25 Erzurum: Acun Ilıcalı
26 Eskişehir: Cüneyt Arkın
27 Gaziantep: Hazal Kaya
28 Giresun: Alperen Şengün
29 Gümüşhane: Aydın Doğan
30 Hakkari: Yılmaz Erdoğan
31 Hatay: Uğur Şahin
32 Isparta: Emre Aydın
33 Mersin: Mabel Matiz
34 İstanbul: Barış Manço
35 İzmir: Haluk Bilginer
36 Kars: Çağla Şıkel
37 Kastamonu: Cihan Ünal
38 Kayseri: Göksel Arsoy
39 Kırklareli: Muazzez Ersoy
40 Kırşehir: Neşet Ertaş
41 Kocaeli: Demet Özdemir
42 Konya: Aleyna Tilki
43 Kütahya: Hande Baladın
44 Malatya: Kemal Sunal
45 Manisa: Demet Evgar
46 Kahramanmaraş: Kıraç
47 Mardin: Aziz Sancar
48 Muğla: Keremcem
49 Muş: Zafer Çağlayan
50 Nevşehir: Cengiz Bozkurt
51 Niğde: Nükhet Duru
52 Ordu: Kadir İnanır
53 Rize: Tarkan
54 Sakarya: Kenan Sofuoğlu
55 Samsun: Orhan Gencebay
56 Siirt: Hakan Altun
57 Sinop: Esra Erol
58 Sivas: Cem Yılmaz
59 Tekirdağ: Namık Kemal
60 Tokat: Seda Sayan
61 Trabzon: Volkan Konak
62 Tunceli: Cemal Süreya
63 Şanlıurfa: İbrahim Tatlıses
64 Uşak: Azra Akın
65 Van: Sinan Çetin
66 Yozgat: Rıza Kayaalp
67 Zonguldak: Murat Boz
68 Aksaray: Murat Kılıç
69 Bayburt: Hakan Çalhanoğlu
70 Karaman: Lütfi Elvan
71 Kırıkkale: Hacı Taşan
72 Batman: Mehmet Şimşek
73 Şırnak: Hasip Kaplan
74 Bartın: Barış Akarsu
75 Ardahan: Oğuzhan Uğur
76 Iğdır: Servet Çetin
77 Yalova: Şebnem Ferah
78 Karabük: Mehmet Ali Şahin
79 Kilis: Nejat Uygur
80 Osmaniye: Yaşar Kemal
81 Düzce: Hande Yener