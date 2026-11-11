Türkiye’nin dört bir yanından yetişen ve başarılarıyla milyonların tanıdığı isimler, memleketlerine göre tek tek listelendi. Sanatçılardan sporculara, usta oyunculardan müzik dünyasının devlerine kadar her şehrin gururu olan ve kentiyle bütünleşen o isimler yeniden gündeme oturdu.

Kimi zaman türküleriyle, kimi zaman beyaz perdedeki unutulmaz rolleriyle, kimi zaman ise sahalardaki zaferleriyle adından söz ettiren ünlülerin memleketleri listelendiğinde ortaya şaşırtıcı bir tablo çıktı.

İşte 01 Adana’dan 81 Düzce’ye Türkiye'nin il il en ünlü isimleri:

01 Adana: Kıvanç Tatlıtuğ

02 Adıyaman: Kahtalı Mıçe

03 Afyonkarahisar: Nurgül Yeşilçay

04 Ağrı: Ebru Yaşar

05 Amasya: Çağlar Çorumlu

06 Ankara: Beren Saat

07 Antalya: Levent Yüksel

08 Artvin: Cengiz Kurtoğlu

09 Aydın: Rıdvan Dilmen

10 Balıkesir: Hülya Avşar

11 Bilecik: Halit Ergenç

12 Bingöl: Mahsun Kırmızıgül

13 Bitlis: Fuat Sezgin

14 Bolu: Beyazıt Öztürk

15 Burdur: Sümer Ezgü

16 Bursa: Zeki Müren

17 Çanakkale: Nuri Bilge Ceylan

18 Çankırı: Şener Şen

19 Çorum: Halil İbrahim Göker

20 Denizli: Sezen Aksu

21 Diyarbakır: İzzet Altınmeşe

22 Edirne: Cem Adrian

23 Elazığ: Necati Şaşmaz

24 Erzincan: Oğuzhan Koç

25 Erzurum: Acun Ilıcalı

26 Eskişehir: Cüneyt Arkın

27 Gaziantep: Hazal Kaya

28 Giresun: Alperen Şengün

29 Gümüşhane: Aydın Doğan

30 Hakkari: Yılmaz Erdoğan

31 Hatay: Uğur Şahin

32 Isparta: Emre Aydın

33 Mersin: Mabel Matiz

34 İstanbul: Barış Manço

35 İzmir: Haluk Bilginer

36 Kars: Çağla Şıkel

37 Kastamonu: Cihan Ünal

38 Kayseri: Göksel Arsoy

39 Kırklareli: Muazzez Ersoy

40 Kırşehir: Neşet Ertaş

41 Kocaeli: Demet Özdemir

42 Konya: Aleyna Tilki

43 Kütahya: Hande Baladın

44 Malatya: Kemal Sunal

45 Manisa: Demet Evgar

46 Kahramanmaraş: Kıraç

47 Mardin: Aziz Sancar

48 Muğla: Keremcem

49 Muş: Zafer Çağlayan

50 Nevşehir: Cengiz Bozkurt

51 Niğde: Nükhet Duru

52 Ordu: Kadir İnanır

53 Rize: Tarkan

54 Sakarya: Kenan Sofuoğlu

55 Samsun: Orhan Gencebay

56 Siirt: Hakan Altun

57 Sinop: Esra Erol

58 Sivas: Cem Yılmaz

59 Tekirdağ: Namık Kemal

60 Tokat: Seda Sayan

61 Trabzon: Volkan Konak

62 Tunceli: Cemal Süreya

63 Şanlıurfa: İbrahim Tatlıses

64 Uşak: Azra Akın

65 Van: Sinan Çetin

66 Yozgat: Rıza Kayaalp

67 Zonguldak: Murat Boz

68 Aksaray: Murat Kılıç

69 Bayburt: Hakan Çalhanoğlu

70 Karaman: Lütfi Elvan

71 Kırıkkale: Hacı Taşan

72 Batman: Mehmet Şimşek

73 Şırnak: Hasip Kaplan

74 Bartın: Barış Akarsu

75 Ardahan: Oğuzhan Uğur

76 Iğdır: Servet Çetin

77 Yalova: Şebnem Ferah

78 Karabük: Mehmet Ali Şahin

79 Kilis: Nejat Uygur

80 Osmaniye: Yaşar Kemal

81 Düzce: Hande Yener