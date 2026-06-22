İngiliz rock müziğinin 81 yaşındaki ünlü ismi Rod Stewart, ABD turnesi kapsamında Utah eyaletinin West Valley kentinde verdiği konserde sağlık sorunu yaşadı. Sahnede fenalaşan sanatçıya oksijen desteği sağlanırken, konserin kalan bölümünü oturarak tamamladı.

Utah First Credit Union Amfitiyatrosu'nda sahne alan Stewart'ın, konserin ilk dakikalarından itibaren hareket etmekte ve nefes almakta zorlandığı gözlendi. Dengesini koruyabilmek için zaman zaman sahnedeki ekipmanlardan destek alan sanatçı, bir şarkının ardından kulise geçerek yardım istedi.

Sahne görevlileri tarafından getirilen oksijen tüpüyle kısa süre dinlenen Stewart, daha sonra yeniden seyircilerin karşısına çıktı. Ünlü sanatçı, hayranlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Gösteri devam etmeli. Az kalsın bayılacaktım. Bu kez performansıma oturarak devam etmeme izin verir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye getirilen sandalyeye oturan Stewart, konserin geri kalan kısmını bu şekilde tamamladı. Yaşanan rahatsızlığın, deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yüksekte bulunan West Valley'deki rakım koşullarının, sanatçının hassaslaşan solunum yollarını etkilemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Rod Stewart, son aylarda sağlık sorunları nedeniyle birçok konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. Mayıs ayında sinüs enfeksiyonu nedeniyle Las Vegas'taki iki konserini erteleyen sanatçıya, daha sonra akut üst solunum yolu enfeksiyonu ve larenjit teşhisi konulmuştu.

San Diego konserini iptal ettikten bir gün sonra oğullarıyla birlikte İskoçya'nın Dünya Kupası maçını tribünden izlemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Stewart'ın sahnede yaşadığı son rahatsızlık, sağlık durumuna ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Tüm sağlık sorunlarına rağmen müzik kariyerini sürdürmek istediğini belirten Rod Stewart, "One Last Time" adlı veda turnesinin ardından büyük ölçekli dünya turnelerini azaltacağını ancak sahne performanslarını tamamen bırakmayı düşünmediğini ifade ediyor.