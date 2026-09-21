Dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip noktalarından Singapur Boğazı yakınlarında, Panama bayraklı dev dökme yük gemisi ile Çinli bir balıkçı teknesi çarpıştı. 20 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen kaza, balıkçı teknesindeki mürettebat tarafından anbean kayda alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 2023 yapımı, 229 metre uzunluğunda ve 82 bin ton kapasiteli "First Margaux" isimli yük gemisi ile 2014 yapımı, 49 metre boyundaki "Lu Qing Yuan Yu 108" adlı Çinli balıkçı gemisi arasında yaşandı. Singapur'a doğru seyir halinde olan dev yük gemisinin pruvasının balıkçı teknesinin yan tarafına çarptığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle güvertesini dalgalar basan balıkçı gemisindeki mürettebatın tutunmaya çalıştığı ve zor anlar yaşadığı görüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın ardından balıkçı teknesinin batıp batmadığı henüz netlik kazanmazken, yetkililerden can kaybı, yaralanma ya da kayıp vakasına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi yetkilileri kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını bildirirken; çarpışmanın kesin nedeni, seyir kayıtları ve mürettebat ifadelerinin incelenmesinin ardından netlik kazanacak.