Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu, sanayi kapasitesi ve ekonomik hareketliliğiyle birçok ili geride bırakan büyük ilçelerin il statüsüne kavuşturulması tartışmaları yeniden hız kazandı. 82 ve üzeri plaka kodlarının hangi merkezlere tahsis edileceği merak edilirken, idari dönüşümün yasal çerçevesi ve aday gösterilen yerleşim yerleri açıklandı.

İL STATÜSÜ KAZANMAK İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

Bir ilçenin il düzeyine yükseltilmesinde çok boyutlu sosyoekonomik ve coğrafi parametreler dikkate alınıyor. Nüfus büyüklüğü, ekonomik gelişmişlik düzeyi, sanayi ve ticaret hacmi temel değerlendirme ölçütlerinin başında geliyor. Bunun yanı sıra yerleşimin ana ulaşım ağlarına olan bağlantısı, coğrafi konumu, çevre ilçeler için çekim merkezi olma niteliği ve mevcut kentsel altyapı olanakları da idari kararın şekillenmesinde temel kriterler arasında bulunuyor.

Belirlenen nüfus ve altyapı kriterlerinin karşılanması, bir ilçenin doğrudan il statüsü kazanması için tek başına yeterli olmuyor. Türkiye'de yeni bir ilin kurulabilmesi, anayasal ve yasal prosedürlerin eksiksiz işletilmesini gerektiriyor. İdari bölünmenin gerçekleşmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kanun çıkarılması ve hazırlanan kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmesi zorunluluğu bulunuyor.

BÖLGELERE GÖRE İL OLMAYA ADAY GÖSTERİLEN İLÇELER

Ekonomik potansiyeli ve gelişmişlik seviyesiyle farklı dönemlerde il statüsü için adı öne çıkan 31 ilçe bölgelerine göre şu şekilde sıralanıyor:

Marmara Bölgesi: Küçükçekmece, Lüleburgaz, Gebze, Esenyurt, Bağcılar, Çorlu, Bandırma, Edremit, Osmangazi

Ege ve Akdeniz Bölgeleri: Manavgat, Alanya, Fethiye, Tarsus, Kozan, Seyhan, İskenderun, Akhisar

İç Anadolu Bölgesi: Çankaya, Polatlı, Konya Ereğli

Karadeniz Bölgesi: Ünye

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: Ergani, Elbistan, Kahta, Siverek, Şehitkamil, Cizre, Yüksekova, Erciş, Keçiören

82 VE 83 NUMARALI PLAKA KODLARI VERİLDİ Mİ?

Türkiye'de plaka numaralandırma sistemi 01 Adana ile başlayıp son il olan 81 Düzce ile tamamlanıyor. Sosyal medyada ve dijital mecralarda 82, 83, 84 ve 85 numaralı plaka kodlarının bazı ilçelere tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Yetkili makamlarca onaylanmış ve belirli ilçelere yeni plaka kodu verildiğini belgeleyen kesinleşmiş hiçbir yasal düzenleme veya karar bulunmuyor.

İl olma potansiyeline sahip yerleşimlerle ilgili hazırlanan raporlar ve listeler yalnızca teklif veya teknik çalışma niteliği taşıyor. İdari haritada yapılacak herhangi bir değişiklik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilecek yasa teklifinin ardından yürürlüğe girebilecek. Yasal sürecin tamamlanmadığı aşamada aday gösterilen ilçelerin mevcut idari statülerinde ve bağlı oldukları illerde herhangi bir değişiklik uygulanmıyor.