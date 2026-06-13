Turistik şehirlerin en büyük çilesi olan trafik sıkışıklığına karşı akıllıca bir altyapı adımı atıldı. Pomerode kentinde, şehir merkezindeki iki ana caddeyi (Rua dos Atiradores ve Rua XV de Novembro) birbirine bağlayacak yeni köprü projesinde en zorlu ve kritik aşama başarıyla geçildi. Özellikle yaz tatili ve festival dönemlerinde turist akınına uğrayan şehirde trafiği kökten rahatlatması hedeflenen köprü için devasa bir mühendislik operasyonu gerçekleştirildi.

HER BİRİ 31 METRE UZUNLUĞUNDA

Yerel basında çıkan haberlere göre, inşaat çalışmaları kapsamında her biri tam 31 metre uzunluğunda ve 82 ton ağırlığında olan yedi adet dev beton kirişin montajı tamamlandı.

Şehir merkezinde adeta bir güç gösterisine dönüşen lojistik operasyonda; toplam kapasiteleri yüzlerce tonu bulan 4 dev vinç, parça ağırlıklarını dengeleyen 6 ağır vasıta kamyon ve özel şantiye araçları görev yaptı.

Kentsel alanda böylesine muazzam boyutlardaki malzemelerin taşınması ve milimetrik olarak yerleştirilmesi yüksek güvenlik önlemleri altında sıfır hata ile yönetildi.

Yeni köprü tek başına tüm ulaşım sorununu çözmeyecek olsa da, yoğun saatlerde sürücülere alternatif bir kaçış güzergahı sunarak ana yollardaki yükü büyük ölçüde hafifletecek. Hem bölge halkına nefes aldıracak hem de şehre gelen ziyaretçilerin konforunu artıracak olan bu stratejik bağlantı yolu, yerel ekonominin ve kentsel modernleşmenin de önemli bir adımı olarak görülüyor.