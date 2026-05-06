Rock müziğin yaşayan efsaneleri Rolling Stones, dur durak bilmiyor! Grubun hayatta kalan üç dev ismi; Mick Jagger, Keith Richards ve Ronnie Wood, Salı günü Brooklyn’de düzenlenen görkemli bir kırmızı halı etkinliğiyle 25. stüdyo albümleri "Foreign Tongues"u dünyaya duyurdu.

64 YILLIK FOREİGN TONGUES YOLDA

Grubun kuruluşunun 64. yıldönümüne denk gelen 10 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek olan 14 parçalık yeni albüm, Stones’un blues ve R&B kökenlerini modern rock tınılarıyla birleştiriyor. Albümün duyurusuyla birlikte ilk single "In the Stars" ve açılış parçası "Rough and Twisted" dijital platformlarda yerini alarak hayranları şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

KAPAKTA GROTEKS SANAT İMZASI

Albümün içeriği kadar kapağı da çok konuşulacak cinsten. Ressam Nathaniel Mary Quinn tarafından tasarlanan kapak, Jagger, Richards ve Wood'un yüz hatlarını çarpık ve abartılı bir şekilde tek bir portrede birleştiriyor. Bu renkli ve "grotesk" çalışma, grubun ikonikleşmiş dudak ve dil logosuna sanatsal bir gönderme niteliği taşıyor.

Dev İsimler Bu Albümde Buluştu: Paul McCartney Sürprizi

Rolling Stones, 25. albümünde de müzik dünyasının en iyilerini bir araya getiriyor. Davulcu Charlie Watts'ın kaybından sonraki ikinci stüdyo çalışması olan albümde yer alan konuk sanatçılar göz kamaştırıyor. Paul McCartney, Steve Winwood, The Cure’dan Robert Smith ve Red Hot Chili Peppers’tan Chad Smith sayılan isimler arasında.

EMEKLİLİĞİ HALA DÜŞÜNMÜYOR

Lansman sırasında esprili açıklamalarda bulunan Mick Jagger, yapımcı Andrew Watt’ın McCartney ile birlikte şarkı yazmaları için onları çok zorladığını ancak efsanevi ikilinin bir türlü aynı masaya oturup beste yapamadığını gülerek anlattı. Yine de McCartney, grubun bir önceki albümünde olduğu gibi bu projede de varlığını hissettiriyor.

Yaşları 78 ile 82 arasında değişen "Rock'ın Büyükbabaları", enerjilerinden hiçbir şey kaybetmediklerini bir kez daha kanıtladı. 25. stüdyo albümü her ne kadar büyük bir dönüm noktası olsa da, grubun açıklamaları bunun son albüm olmayabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor. Görünüşe göre Rolling Stones, tarih yazmaya devam edecek.