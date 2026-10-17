Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, sağlıklı yaşam ve güzelliğe ilişkin tavsiyeleriyle dikkat çekti. 82 yaşındaki oyuncu; doğru beslenme, kısa uyku molaları, stresten uzak bir yaşam ve güçlü dostlukların sağlıklı yaşamın önemli parçaları arasında yer aldığını belirtti.

“Güzellik içten dışa doğru yansıyan bir şeydir” diyen Çehre, iyi görünmenin temelinde sağlıklı olmanın bulunduğuna dikkat çekti. Beslenmeye öncelik verdiğini ifade eden oyuncu, kişinin gerçekten sağlıklı olması durumunda bunun dış görünüşüne de yansıdığını vurguladı.

TAVSİYELERİNİ SIRALADI

Günlük yaşamında dinlenmeye de zaman ayıran Çehre, gün içinde 15 dakikalık kısa bir uyku molası verdiğini söyledi. Kısa süreli dinlenmeyi günlük rutinine dahil eden oyuncu, sağlıklı yaşam alışkanlıkları arasında kendine vakit ayırmaya da yer veriyor.

Çehre'nin üzerinde durduğu bir diğer konu ise stresten uzak durmak. Hayatında stresten, gerginlikten ve çatışmalardan kaçındığını belirten oyuncu, daha huzurlu bir yaşam sürmeye önem veriyor.

'İYİ DOSTLAR İLAÇ GİBİDİR'

Sağlıklı yaşam tavsiyelerinde sosyal ilişkileri de unutmayan Çehre, dostlukların hayatındaki yerini “İyi dostlar ilaç gibidir” sözleriyle anlatıyor. Hayatında güvenebileceği iyi dostlarının bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren oyuncu, güçlü dostlukların önemine dikkat çekiyor.

Beslenmeden dinlenmeye, huzurlu bir yaşamdan sağlam dostluklara uzanan bu alışkanlıklar, Nebahat Çehre'nin sağlıklı yaşam yaklaşımının temel başlıklarını oluşturuyor.